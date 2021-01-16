8000件蔬果卻日檢20件農藥殘留 中市議員：比例太低

台中果菜運銷公司質譜儀檢驗室1月29日將掛牌，5名中市議員關心食安，今日視察檢驗流程，發現每天檢驗20個樣本比例太低，建議今年再添購1至2部質譜儀，以扼阻僥倖闖關心理，並以自治條例明定獎懲辦法，做好源頭管控，雙管齊下做好把關工作。

中市議員吳敏濟、謝明源、邱素貞、陳淑華、江肇國今日前往台中果菜運銷公司視察，要求檢驗室從頭到尾，完整操作所有流程，包括採樣、粗切、攪碎、離心、萃取等過程，再將過濾後的1毫升液體放入質譜儀中，6分鐘後得判讀數據。最常檢驗出超標的是包心白菜，研判一部份原因可能是最近寒流一波波，火鍋料消量很大，搶收之下農藥殘留過高。

吳敏濟表示，台中市果菜運銷公司使用傳統生化法，檢驗不合格率只有0.11％太低，而且只能檢驗二大類農藥。比較農業局抽檢不合格率5.4％與台中果菜運銷公司自行把關的數據，存在著極大落差，推估每年有3萬多噸農藥殘留不合格的蔬果被吃下肚子。台中果菜運銷公司去年底與農業藥物毒物試驗所合作，開始建置一座最新的質譜儀檢驗室，期能補傳統生化法的不足。

目前台中果菜市場平均每天有1300至1700農戶供貨，蔬果到貨量約8000件。檢驗工作從夜間10點到凌晨2點多，受限於時間及人力，一天只能檢驗20個樣本，精準度雖高，但比例太低，吳敏濟等人希望農業局寬列預算，補助增加人力及耗材費用。今年繼續向中央爭取1至2部質譜儀。