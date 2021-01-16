快訊

因應海運缺櫃、運價飆漲 航港局設「平穩專區」資訊全都露

直播／境外+7！ 她2採陰 居家隔離有症狀3採才確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊生活陷苦境 台中民間攜手寒冬送暖助弱勢

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
立委楊瓊瓔、中市議員賴朝國今日贈送防寒保暖衣物、白米及600元紅包給弱勢家庭及獨居長者。圖／賴朝國提供
立委楊瓊瓔、中市議員賴朝國今日贈送防寒保暖衣物、白米及600元紅包給弱勢家庭及獨居長者。圖／賴朝國提供

近日氣溫驟降，日夜溫差大，考量獨居年長老人身體健康與居家安全，立委楊瓊瓔、中市議員賴朝國今日率領朝國慈善協會、娘家關懷協會及潭子青工會等社團，除了圍爐之外，也贈送防寒保暖衣物、白米及600元紅包，在寒風中送上溫暖。

長年以地方急難救助、關懷弱勢家庭為主的朝國慈善協會理事長陳進順說，今年走訪案件家庭訪視時發現，許多家庭因疫情陷入苦境，當年節將近，父母親也擔憂無法給孩童一個溫馨的年節。

楊瓊瓔說，在全球經濟疫情受到嚴重打擊，經濟弱勢家庭生活恐更加困難，更別說團圓吃頓好菜餚穿新衣過個好年，今天在年前送暖，讓弱勢家庭及長者感受到溫暖。

中市府社會局長彭懷真說，善心單位的雪中送炭令人感到溫馨窩心，政府資源有限，但民間善心無窮，結合民間的力量，將愛乘以無限大，讓溫暖可以分送到社會上每個需要被關懷的角落。

賴朝國表示，施比受更有福，已經連續第14年舉辦寒冬送暖活動，今年持續與潭子區各社團共同舉辦，提供愛心物資發送給地方邊緣戶，只要能力允許，將會年年持續辦理，希望能照顧更多社會弱勢及新住民朋友。

弱勢家庭 疫情 楊瓊瓔

延伸閱讀

影／萊豬進口導致豬價上漲 陳吉仲：原因之一

立委楊瓊瓔和會計師公會捐米獻愛心 助弱勢族群

公投不過要吃一輩子萊豬！楊瓊瓔籲民眾加入二階段連署

台中大雅國小和平樓「老背少」 春節前將拆除重建

相關新聞

領2千紅包！大村鄉民：人人感恩是對正新輪胎最大福報

彰化縣「幸福大村」今天啟動，鄉公所大排長龍，鄉民個個歡天喜地領2000元振興經濟暨關懷鄉民禮金；陸姓鄉民表示，大家都知道...

「日日新影城」走過半世紀！台中都發局協助整建更新

台中市「日日新影城」建於1958年，至今已有63年，具影視文化保存價值，台中市政府持續推動舊城區建物整修及都市更新，核定...

8000件蔬果卻日檢20件農藥殘留 中市議員：比例太低

台中果菜運銷公司質譜儀檢驗室1月29日將掛牌，5名中市議員關心食安，今日視察檢驗流程，發現每天檢驗20個樣本比例太低，建...

疫情衝擊生活陷苦境 台中民間攜手寒冬送暖助弱勢

近日氣溫驟降，日夜溫差大，考量獨居年長老人身體健康與居家安全，立委楊瓊瓔、中市議員賴朝國今日率領朝國慈善協會、娘家關懷協...

北斗奠安宮花燈彩繪大賽 5年參賽人數翻四倍破千人

彰化縣北斗奠安宮全國花燈彩繪大賽，今天在奠安宮周邊管制道路當會場，逾1200名親子參加，今天晚上評選成績出爐，明天彩繪燈...

低溫催紅轉色！台中石岡落羽松秘境成網美必拍景點

最近氣溫下降，台中市石岡區九房厝的豐勢路山下巷進入挑物古道前的落羽松開始轉色，紅褐色的落羽松映入眼簾，色調絢爛相當夢幻，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。