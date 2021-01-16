疫情衝擊生活陷苦境 台中民間攜手寒冬送暖助弱勢

近日氣溫驟降，日夜溫差大，考量獨居年長老人身體健康與居家安全，立委楊瓊瓔、中市議員賴朝國今日率領朝國慈善協會、娘家關懷協會及潭子青工會等社團，除了圍爐之外，也贈送防寒保暖衣物、白米及600元紅包，在寒風中送上溫暖。

長年以地方急難救助、關懷弱勢家庭為主的朝國慈善協會理事長陳進順說，今年走訪案件家庭訪視時發現，許多家庭因疫情陷入苦境，當年節將近，父母親也擔憂無法給孩童一個溫馨的年節。

楊瓊瓔說，在全球經濟疫情受到嚴重打擊，經濟弱勢家庭生活恐更加困難，更別說團圓吃頓好菜餚穿新衣過個好年，今天在年前送暖，讓弱勢家庭及長者感受到溫暖。

中市府社會局長彭懷真說，善心單位的雪中送炭令人感到溫馨窩心，政府資源有限，但民間善心無窮，結合民間的力量，將愛乘以無限大，讓溫暖可以分送到社會上每個需要被關懷的角落。

賴朝國表示，施比受更有福，已經連續第14年舉辦寒冬送暖活動，今年持續與潭子區各社團共同舉辦，提供愛心物資發送給地方邊緣戶，只要能力允許，將會年年持續辦理，希望能照顧更多社會弱勢及新住民朋友。