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北斗奠安宮花燈彩繪大賽 5年參賽人數翻四倍破千人

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗奠安宮全國花燈彩繪大賽獎金豐厚，報名破千人。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗奠安宮全國花燈彩繪大賽獎金豐厚，報名破千人。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗奠安宮全國花燈彩繪大賽，今天在奠安宮周邊管制道路當會場，逾1200名親子參加，今天晚上評選成績出爐，明天彩繪燈籠高掛奠安宮宮廟四周，迎接新年到來。

北斗奠安宮媽祖盃一連舉辦5年，第一天約300名親子參加，今年2021第五屆全國花燈彩繪大賽報名人數翻四倍，奠安宮空間容納不下，事前申請斗苑路、宮後街管制道路當會場，今天坐滿參加彩繪的親子。

比賽分為6歲以下幼兒組到大專社會長青組合計七個組別，參賽民眾有的把塑膠凳翻過來充當架子放置燈籠，方便作畫，有的親子一起畫，前立法委員鄭汝芬代表女兒立委謝衣鳳到場關心，跟民眾寒暄，發現多數親子繪畫主題是牛，呼應辛丑年生肖，也有畫奠安宮和媽祖。參賽者和一名陪伴者可領取午餐餐盒，吃完午餐繼續作畫。

奠安宮管理委員會主任委員陳在表示，全國花燈彩繪大賽今天下午3點30分結束，三位評審立刻評分，各組前五名都有獎金，大專社會長青組第一名獎金1萬元，國中高中組第一名5000元，親子國小組第一名2000元，各組優勝作品掛在奠安宮宮前，其餘燈籠掛在奠安宮前後四周迎春，農曆元月十六日頒獎。

親子 花燈 媽祖

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