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低溫催紅轉色！台中石岡落羽松秘境成網美必拍景點

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市石岡區九房厝的豐勢路山下巷進入挑物古道前的落羽松開始轉色，紅褐色的落羽松映入眼簾，色調絢爛相當夢幻。圖／台中市政府提供
台中市石岡區九房厝的豐勢路山下巷進入挑物古道前的落羽松開始轉色，紅褐色的落羽松映入眼簾，色調絢爛相當夢幻。圖／台中市政府提供

最近氣溫下降，台中市石岡區九房厝的豐勢路山下巷進入挑物古道前的落羽松開始轉色，紅褐色的落羽松映入眼簾，色調絢爛相當夢幻，適合民眾周末假期規劃，造訪附近挑物古道環狀登山步道，來趟輕旅行。

台中市府觀旅局長林筱淇表示，此條環狀登山路線可從石岡區豐勢路山下巷進來之後連接九房里步道，往西走到石忠宮旁的挑物古道步道起點，再往南走連接至五福臨門生態休閒步道，沿途欣賞五福臨門神木，由樟樹、榕樹、楠樹、朴樹、相思樹等5種樹木相互纏繞生長的奇特景觀，步道最高處可鳥瞰石岡市區，放眼望去是城市錯落有致的高樓街景，再走瘦身坡到八寶圳，最後可沿著河道回到起點，是適合全家大小一起悠閒登山的環型路線。

觀旅局指出，台中市政府積極打造優質的觀光遊憩環境，去年底針對挑物古道步道指標不足處及老舊的塑木棧道進行整建工程，歷經3個月的施工，已於今年1月完工，修繕的特色及重點是拆除既有老舊的塑木棧道，以自然、生態工法就地取材，並以木作材料建置原木格框階梯，融入自然環境並降低對生態的衝擊與破壞，讓山友能更充分體驗活力盎然的自然野趣。

林筱淇說，整修完的步道已變得煥然一新，歡迎大家前來登山健行，順遊落羽松秘境，感受步道隨著時間變化而呈現不同風貌、抒壓放鬆身心，下山後還可到東勢客家園區，品嚐道地的客家美食，晚上則可回到石岡情人木橋欣賞由石岡區公所舉辦的「食水嵙溪石岡花漾藝術節」，展期到2月28日。

台中市石岡區九房厝的豐勢路山下巷進入挑物古道前的落羽松開始轉色，紅褐色的落羽松映入眼簾，色調絢爛相當夢幻。圖／台中市政府提供
台中市石岡區九房厝的豐勢路山下巷進入挑物古道前的落羽松開始轉色，紅褐色的落羽松映入眼簾，色調絢爛相當夢幻。圖／台中市政府提供
食水嵙溪石岡花漾藝術節。圖／台中市政府提供
食水嵙溪石岡花漾藝術節。圖／台中市政府提供

落羽松 台中市 林筱淇

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