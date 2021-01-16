探訪古蹟尋幽攬勝 文化局推南投文化小旅行

南投市在清朝康熙年間就已有開墾紀錄，歷史古蹟資源不少。南投縣文化局也推薦南投市小旅行，漫步南投接弄巷道，探訪歷史古蹟、尋幽攬勝，來一趟文化小旅行。

文化局表示，探訪南投市歷史文化可從藍田書院開始，藍田書院創建於清道光11年(西元1831年)，並於西元1864年遷於現址。藍田書院大成殿中主祀文昌帝君，副祀紫陽夫子，且供奉關聖帝君、孔子神位與城隍爺等神祇，俗稱為文昌祠或孔子廟。1985年11月27日指定為縣定古蹟，與草屯登瀛書院、集集明新書院合稱南投三大古蹟書院，更是學子與考生們經常參拜之所。

第二站可至配天宮參拜並參觀縣定古物「石獅」，配天宮主殿媽祖為主神，另有註生娘娘，神農大帝五穀王、中壇元帥及財神爺、月下老人等，偏殿供奉城隍及福德正神。後殿祭祀觀音地藏王菩薩及十八羅漢，隸祀護法爺及韋馱爺等。門口石獅為道光年間古物，2014年10月17日指定為南投縣古物。

第三站是南投稅務出張所，西元1936年落成，是日治時期留至現今台灣地區六處稅務出張所建築中僅存的一座，素有南投小白宮雅稱。

2009年4月23日登錄為南投縣歷史建築，2018年由文化局委託溪頭妖怪村經營，以南投貓羅溪命名的蘿西貓為吉祥物，設計成融合東西方風格的複合式餐廳及景點，還有小朋友最喜歡的溫泉魚泡腳池、大象溜滑梯、可愛搖搖椅等。