快訊

16個村人人領2千紅包！彰化大村鄉民：感恩正新輪胎就是最大福報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

探訪古蹟尋幽攬勝 文化局推南投文化小旅行

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投稅務出張所原本閒置多年，現在由溪頭妖怪村經營，讓歷史建築成功活化。圖／南投縣文化局提供
南投稅務出張所原本閒置多年，現在由溪頭妖怪村經營，讓歷史建築成功活化。圖／南投縣文化局提供

南投市在清朝康熙年間就已有開墾紀錄，歷史古蹟資源不少。南投縣文化局也推薦南投市小旅行，漫步南投接弄巷道，探訪歷史古蹟、尋幽攬勝，來一趟文化小旅行。　　

文化局表示，探訪南投市歷史文化可從藍田書院開始，藍田書院創建於清道光11年(西元1831年)，並於西元1864年遷於現址。藍田書院大成殿中主祀文昌帝君，副祀紫陽夫子，且供奉關聖帝君、孔子神位與城隍爺等神祇，俗稱為文昌祠或孔子廟。1985年11月27日指定為縣定古蹟，與草屯登瀛書院、集集明新書院合稱南投三大古蹟書院，更是學子與考生們經常參拜之所。

第二站可至配天宮參拜並參觀縣定古物「石獅」，配天宮主殿媽祖為主神，另有註生娘娘，神農大帝五穀王、中壇元帥及財神爺、月下老人等，偏殿供奉城隍及福德正神。後殿祭祀觀音地藏王菩薩及十八羅漢，隸祀護法爺及韋馱爺等。門口石獅為道光年間古物，2014年10月17日指定為南投縣古物。

第三站是南投稅務出張所，西元1936年落成，是日治時期留至現今台灣地區六處稅務出張所建築中僅存的一座，素有南投小白宮雅稱。

2009年4月23日登錄為南投縣歷史建築，2018年由文化局委託溪頭妖怪村經營，以南投貓羅溪命名的蘿西貓為吉祥物，設計成融合東西方風格的複合式餐廳及景點，還有小朋友最喜歡的溫泉魚泡腳池、大象溜滑梯、可愛搖搖椅等。

南投縣文化局也規劃藝文展覽和專題講座，讓遊客欣賞文化資產之美，一邊到小巷尋幽，體驗深度文化之旅。

南投市藍田書院建於清朝道光年間，是南投縣三大書院之一。圖／南投縣文化局提供
南投市藍田書院建於清朝道光年間，是南投縣三大書院之一。圖／南投縣文化局提供
南投市配天宮的石獅姿態生動，列為縣定古物。圖／南投縣文化局提供
南投市配天宮的石獅姿態生動，列為縣定古物。圖／南投縣文化局提供

文化局 古蹟 歷史建築

延伸閱讀

台中支局葉煙草再乾燥場 化身中部「文化資材銀行」

降低天冷中風及猝死風險 南投衛生機構建議戒菸、保暖

南投破獲私菸工廠 起出菸絲可製50萬包香菸

南投破獲私菸製造廠 7000公斤原料可做50萬多包

相關新聞

領2千紅包！大村鄉民：人人感恩是對正新輪胎最大福報

彰化縣「幸福大村」今天啟動，鄉公所大排長龍，鄉民個個歡天喜地領2000元振興經濟暨關懷鄉民禮金；陸姓鄉民表示，大家都知道...

「日日新影城」走過半世紀！台中都發局協助整建更新

台中市「日日新影城」建於1958年，至今已有63年，具影視文化保存價值，台中市政府持續推動舊城區建物整修及都市更新，核定...

探訪古蹟尋幽攬勝 文化局推南投文化小旅行

南投市在清朝康熙年間就已有開墾紀錄，歷史古蹟資源不少。南投縣文化局也推薦南投市小旅行，漫步南投接弄巷道，探訪歷史古蹟、尋...

青年擲地有聲！台中青年諮詢委員會提案參採率達8成

青年委員參與台中市政的精采片段搶先露出！2020年7月由市府研考會接棒青諮會運作，委員會議廣邀100位青年委員與會，擴大...

歲末台中清潔月 沙鹿興安環保志工隊投入鄰里除舊佈新

春節即將到來，台中市環保局即日起至2月10日推動「台中清潔月：逗陣來拼厝」活動，鼓勵民眾在此期間提早向各區清潔隊預約巨大...

大甲「老榕樹」候車亭好繽紛！中市持續改善候車環境

台中市持續提升候車亭環境，融入地方特色，近日在大甲火車站附近新建具「老榕樹意象」的候車亭已啟用，提供民眾更舒適的候車環境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。