領2千紅包！大村鄉民：人人感恩是對正新輪胎最大福報

彰化縣「幸福大村」今天啟動，鄉公所大排長龍，鄉民個個歡天喜地領2000元振興經濟暨關懷鄉民禮金；陸姓鄉民表示，大家都知道禮金財源來自正新輪胎繳納的遺產稅，鄉公所直接發送，給鄉民最有感的幸福，人人讚美和感恩，正新輪胎家族會收到最大的福報。

大村鄉有16村，鄉公所各通知8村村民今、明兩天上午9點到下午4點領取禮金，鄉公所人員和志工不午休辦理相關作業。今天天氣良好，上午較冷，鄉民8點50分過後陸續到達，鄉公所人員宣導「戴口罩，要帶戶口名簿、身分證件，代領的也要帶齊。」

「每個鄉民都感謝正新輪胎，這是對正新輪胎家族最大的福報。」陸姓鄉民說，她家11年前搬來大村鄉，鄉民很和氣和理性，不會亂找企業工廠的麻煩，很多公司企業到大村鄉設廠，讓大村的建設年年都有進步，正新輪胎在大村生根，老闆夫婦遺愛大村，鄉民領到「紅包」都很感謝正新輪胎，祝福正新事業興旺，這是對正新家族最大的福報。

陸姓鄉民為家人、侄兒代領，一次領9個紅包，合計1萬8000元。另一名弱勢鄉民一家4口領8000元，不停地感謝正新輪胎公司「老董和董娘」，她說，她家經濟狀況不好，領到8000元作為繳交孩子下學期學雜費，餘款採購過年用品和食物。

鄉長游盛表示，大村鄉釋出發放振興經濟暨關懷鄉民禮金的訊息，已新增約700名遷入人口，鄉代會通過的自治條例規定，最高每次每人可領取6000元禮金，未來視財源決定發放次數和金額。

今、明兩天沒空到鄉公所領取禮金的鄉民，今年3月16日前的公務機關上班日，持身分證件、戶口名簿等文件到鄉公所領取。

正新輪胎老董娘2011年去世，大村鄉公所收到逾10億元遺產稅，董事長羅結2019年去世，估計鄉公所可收到遺產稅16億元。