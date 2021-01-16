歲末台中清潔月 沙鹿興安環保志工隊投入鄰里除舊佈新

春節即將到來，台中市環保局即日起至2月10日推動「台中清潔月：逗陣來拼厝」活動，鼓勵民眾在此期間提早向各區清潔隊預約巨大廢棄家具及水肥清運，讓居家環境於春節前煥然一新。

響應清潔月，沙鹿區興安里環保志工隊今天早起為里民整理資收物，與市府共同為環境付出，喜迎新年增添好運。

環保局指出，沙鹿興安環保志工隊在隊長陳孝洋帶領下，把原本一處味丹企業公司無償提供給社區使用約200多坪荒地打造成「綠光尋夢園」，經由志工們改造成為當地里民遊憩的空間，里民在此休閒散步與種菜，供給老人與弱勢戶食用，受到各界好評。

環保局說明，興安里環保志工隊的服勤時間為每月第一、三週的星期六，多年來吸引越來越多里民積極加入，不論頂著高溫，或是冷氣團報到，風雨無阻。

響應台中清潔月特別加辦「綠光日」，現場不只有里民一起整理環境，製作落葉堆肥，志工們早早報到為里民整理資收物，大家捲起衣袖、戴起手套，加入整理回收物的行列，全民一起為環境付出的身影讓人感動及佩服。