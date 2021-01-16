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大甲「老榕樹」候車亭好繽紛！中市持續改善候車環境

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市交通局陸續改善各區老舊候車亭、增建候車亭，大甲南陽街口以熟悉的「老榕樹意象」設計，綠色壓克力當樹蔭，外觀繽紛，變成近日大甲人打卡景點。圖／台中市交通局提供
台中市交通局陸續改善各區老舊候車亭、增建候車亭，大甲南陽街口以熟悉的「老榕樹意象」設計，綠色壓克力當樹蔭，外觀繽紛，變成近日大甲人打卡景點。圖／台中市交通局提供

台中市持續提升候車亭環境，融入地方特色，近日在大甲火車站附近新建具「老榕樹意象」的候車亭已啟用，提供民眾更舒適的候車環境。另外，交通局今年已再向中央爭取75座候車亭建置經費，將優先於海線及偏遠地區設置。台中市候車亭也開放民眾認養，歡迎民眾熱心參與公共事務。

交通局長葉昭甫表示，推動大甲車站周邊交通改善計畫，將原本集中停靠在車站圓環前的公車路線分流，有效解決周邊交通壅塞問題，並分別在大甲分局對面及南陽街口建置候車亭。

其中，大甲南陽街口候車亭更連結當地特色景觀，以熟悉的「老榕樹意象」提供民眾安心舒適等車空間，候車亭的設計有綠色壓克力當樹蔭，外觀繽紛，也變成近日大甲人打卡景點。

葉昭甫指出，候車亭建置計畫不只新建，還包括改善老舊候車亭，各行政區部分候車亭因年久失修，過去多以鐵皮搭建、不易候車亭內查看公車抵達情形，讓民眾無法安心候車，交通局積極爭取經費，將老舊候車亭拆除重建，並搭配明亮通透設計，讓民眾在亭內即可查看公車到站情形。

葉昭甫說，台中市區內重要馬路結點，已有不少智慧站牌，未來先改善候車環境，再逐一升級設置智慧型站牌，將候車環境再升級。

交通局表示，提升候車環境品質是建構友善大眾運輸環境重要一環，將依各站現況及民眾需求，邀集相關單位共同會勘，並通盤檢視行人通行空間、無障礙環境等條件，因地制宜建置標準型或反向式候車亭，無法設置候車亭的公車站，也將評估增設候車椅，減輕民眾候車辛勞。

台中市交通局陸續改善各區老舊候車亭、增建候車亭，大甲南陽街口以熟悉的「老榕樹意象」設計，綠色壓克力當樹蔭，外觀繽紛，變成近日大甲人打卡景點。圖／台中市交通局提供
台中市交通局陸續改善各區老舊候車亭、增建候車亭，大甲南陽街口以熟悉的「老榕樹意象」設計，綠色壓克力當樹蔭，外觀繽紛，變成近日大甲人打卡景點。圖／台中市交通局提供
台中市交通局陸續改善各區老舊候車亭、增建候車亭，大甲南陽街口以熟悉的「老榕樹意象」設計，綠色壓克力當樹蔭，外觀繽紛，變成近日大甲人打卡景點。圖／台中市交通局提供
台中市交通局陸續改善各區老舊候車亭、增建候車亭，大甲南陽街口以熟悉的「老榕樹意象」設計，綠色壓克力當樹蔭，外觀繽紛，變成近日大甲人打卡景點。圖／台中市交通局提供
台中市交通局陸續改善各區老舊候車亭、增建候車亭，大甲南陽街口以熟悉的「老榕樹意象」設計，綠色壓克力當樹蔭，外觀繽紛，變成近日大甲人打卡景點。圖／台中市交通局提供
台中市交通局陸續改善各區老舊候車亭、增建候車亭，大甲南陽街口以熟悉的「老榕樹意象」設計，綠色壓克力當樹蔭，外觀繽紛，變成近日大甲人打卡景點。圖／台中市交通局提供

公車 台中市 南陽街

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