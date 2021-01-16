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台中女麗購第5波抽獎在今天 10萬禮金、3萬美妝保養品
「2020台中女麗購」活動邁入第5週，今天晚間在大里將與「大里GOGO購」共同抽出10萬元禮金、3萬元美妝保養品得主各1名及15位在「山線」消費滿百的民眾，可獲知名飯店住宿券、溫泉會館平日泡湯券，民眾把握時間登錄發票抽大獎。
台中市延續台中購物節精神，率全國之先瞄準「她經濟」商機，去年12月9日至今年2月6日舉辦首屆女麗購，民眾只要在台中任何店家消費，不限金額，登錄發票於「台中購物節」APP，每累積500元即獲得一組抽獎序號，即可參加女麗購天天抽美妝保養品、週週抽10萬禮金、雙週抽按摩椅、每月抽時尚轎車及鑽戒及壓軸最大獎黃金50兩。
「大里GOGO購」活動由市議員林碧秀服務處、大里區瑞城國小等單位共同協辦。今天晚間活動現場也邀請知名歌手葉諾帆到場獻唱，還有江蕙御用薩克斯風手阿強老師、夏群雅舞蹈團及藝林舞團等表演接續上場表演，活動精采可期。
經發局長張峯源強調，女麗購活動期間橫跨耶誕節、跨年及農曆新年等3大購物檔期，目前活動已邁入第5週，希望在農曆過年前刺激消費熱潮，呼籲民眾把握時間，踴躍於抽獎前在「台中購物節」APP登錄發票，幸運得主可能就是你。
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