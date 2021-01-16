台中支局葉煙草再乾燥場 化身中部「文化資材銀行」

台中市文化資產資材管理中心昨天揭牌啟用，地點位於大里區台中支局葉煙草再乾燥場建築群歷史建築，是全台第二所、中部唯一的文化資財中心。台中市副市長黃國榮表示，具歷史與文化意義的古蹟構件將可在此保存、再製、再利用，肩負起中部「文化資材銀行」任務。

文化保存隨著時代演進逐漸受到重視，台中市成立文化資產資材管理中心，蒐集、保存、再製古蹟修復構件，不僅活化資源，也讓歷史記憶與文物價值得以延續，肩負起中部「文化資材銀行」任務。

文化局長張大春表示，這是全台第二所、中部唯一的「文化資材銀行」，歡迎民眾捐贈具歷史文化價值的資材，讓這些珍貴構件得以妥善保存、甚至進而重生，未來也將透過開放展示，讓民眾得以欣賞珍貴古蹟構件及重新賦予新生的文創品。

台中市文化資產處長李智富表示，現有收藏包括聯勤豐原甲型聯保修廠的木構桁架，台灣府儒考棚的柱珠、鬼瓦，后里馬場日據時期留下的避雷針、木棟札，以及921震災資材木構件的精緻雕花、彩繪等，都是具歷史與文化價值的構件，中心成立後將可更妥善保存並運用這些構件，將文化記憶再延伸。