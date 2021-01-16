興大AIPal團隊生產「低碳足跡米」 寒冬送暖助弱勢

中興大學「AIPal」團隊導入AI技術所生產的1000斤低碳足跡米，相當於省下半座大安森林公園一日的碳吸附量，近日由土木系主任、智慧農業中心執行長楊明德代表捐贈給村里關懷中心與社福基金會，寒冬中幫助獨居老人、弱勢者溫飽三餐，結合AI農業技術實踐大學社會責任。

「AIPal」團隊以實踐精準農業為志業，具多年整合人工智慧與永續農業經驗，致力落實AI應用並推廣落地。這次攜手農業試驗所賴明信研究員、霧峰農會稻作產銷1班，導入AI技術在霧峰種植低碳足跡米，生產的1000斤低碳米捐贈給霧峰桐林社區發展協會、桐林國小、南柳社區照顧關懷據點、南勢社區發展協會與瑪利亞社會福利基金會等單位。

參與此落地計畫的霧峰在地稻農王遠東表示，許多獨居老年、弱勢家庭由村里關懷中心供餐，楊明德教授團隊捐助新鮮白米補給村里需求，更棒的是，這是由無人機科技輔助生產的低碳足跡米，米質優又友善環境，相當值得推廣。

目前水稻收割時機以經驗為主，面對多變氣候稻農習慣搶收，收割機、烘乾機常需趕工消化同一時間採收大量稻穀，搶收之穀粒含水量過高、青穀粒比例高、烘乾時間長、米質也較差，讓辛苦種植的稻穀無法獲得最佳效益。

興大特聘教授楊明德帶領AIPal團隊，發展以智慧手機及無人機拍攝稻田影像，經過AI辨識後獲取田區稻穀含水量分布大數據，以高效率、低成本、大規模掌握田間資訊，「陸空協作水稻最佳收穫模式」榮獲2020未來科技及最佳人氣獎。

楊明德指出，收割的濕穀需烘乾及精煉，才能成為食用米，然而濕穀含水量越高，烘乾成本愈高，碳排量也愈高。

AIPal團隊以手機、無人機當取像工具，開發AI技術透過巨量資料、深度學習、天氣預測，作為穀粒含水量預測以評估最佳採收日期。

根據農糧署資料，1%榖粒含水量需2小時烘乾，利用AIPal研發之AI穀粒含水量預測工具可延遲採收二周，將一般農民採收穀粒之34.7%含水量降至21.5%，減少26.4小時烘乾時間。