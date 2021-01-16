冷氣團來襲「越晚越冷」 中市府提醒農民加強作物防寒

今日受冷氣團影響，各地氣溫將下降，台中市政府農業局表示，日前已先組成勘查小組掌握作物生長情形，提醒農民針對不同作物進行適當防寒措施，如有災情傳出，市府將立即啟動農業天然災害查報作業機制，並依規儘速協助農民復耕。

農業局表示，由於低溫危害農作物速度較慢，且持續時間較久，農業局除通報各區公所密切注意外，並已於1月14日組成勘查小組，主動先行勘查高接梨穗，發現著果率偏低，且有果柄黃化現象，將持續觀察作物情形；另為減少災情發生，已請台中區農業改良場協助加強輔導農友防寒技術。

農業局呼籲，請農友根據不同農作物採取不同防寒措施，預防寒害；其中，蔬菜及花卉部分，可搭設塑膠棚、溫室、防風牆、防風網，以及實施畦溝灌水或葉面灑水保護，已屆採收期的蔬菜，應及早採收。

果樹部分，迎風面可設置防風設施，並酌量增施鉀肥，及加強果園灌水、噴霧、覆蓋、包裹樹幹或果實套袋，受害的花、果應即行疏除及修剪受害枝條與葉片；已達採收期的果園可提早採收，甫嫁接的高接梨穗易受寒害，應留意氣溫狀況妥適防護。

茶園部分，可在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網等覆蓋物，或撒上薄層稻草、地面敷蓋有機資材，保護茶樹；當氣溫下降可能造成霜害時，利用茶園噴灌設備向樹冠面噴水，增加茶園空氣濕度，使冷空氣不易進入。如茶樹遭受寒害，應儘速清除受害褐變或紅變芽葉，以利第二輪新梢重新萌發，並修剪枯死枝條，加強淺耕除草、疏鬆土壤、提高地溫、增施速效性氮肥，並適當搭配施磷鉀肥，以增強樹勢，或以1%尿素稀釋液或植物營養液噴施葉面，加速新芽葉萌發。

農業局表示，如有寒害災情發生，市府將依「農業天然災害救助辦法」及「台中市農業災害復建補助作業要點」規定，儘速查報及協助農民復耕。