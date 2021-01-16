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台中烏日人口急增苦無大體育館！民代爭取全民運動館

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
前立委顏寬恒與台中市議員吳瓊華爭取在烏日設立全民運動館，日前體育署官員也率隊到現場會勘。圖／顏寬恒提供
前立委顏寬恒與台中市議員吳瓊華爭取在烏日設立全民運動館，日前體育署官員也率隊到現場會勘。圖／顏寬恒提供

台中市烏日區沒有國民運動中心或大型綜合體育館，前立委顏寬恒說，教育部體育署為平衡城鄉落差、帶動民眾運動風氣，推出前瞻基礎建設城鄉建設充實全民運動環境計畫，人口數達到7萬人以上可申設全民運動館，他與台中市議員吳瓊華積極爭取在烏日設立全民運動館，涉及體育署經費補助，體育署官員已率隊到現場會勘。

運動局長李昱叡表示，此案將依體育署「前瞻基礎建設城鄉建設充實全民運動環境計畫」規定申請，由中央及地方共同攜手打造；此案融合新型態健身房、全齡體能訓練場及綜合多功能球場等運動設施，並提供當地居民運動空間、運動選手集訓活動、大型民眾聚會及災害發生時的臨時安置處所，或成為緊急應變中心。

顏寬恒說，過去他與台中市副議長顏莉敏共同爭取台中港區運動公園，是台中第四座的標準型運動場館，成了當地居民運動休閒的好去處；烏日區沒有國民運動中心或大型綜合體育館，僅有單一性質運動場館，如烏日網球場、壘球場，且距離最近的國民運動中心車程超過15分鐘。

顏寬恒指出，烏日區總人口數早已突破7萬人，總人口成長穩定攀升，單一性質的運動場所已不敷使用，因此為提升在地以及鄰近行政區的運動風氣，興建綜合的運動場館有其迫切性，烏日區7.5萬的人口，門檻較低的全民運動館就成了現階段的首選。

吳瓊華表示，過去她在議會質詢時，積極要求台中市政府向中央爭取興建烏日區全民運動館，尤其高鐵特區大樓林立、人口增加快速，位於高鐵特區內文中二預定地佔地約3.46公頃，無論是興建國民運動中心或是全民運動館可行性都相當高，希望市府能超前部署向中央爭取。

前立委顏寬恒與台中市議員吳瓊華爭取在烏日設立全民運動館，日前體育署官員也率隊到現場會勘。圖／顏寬恒提供
前立委顏寬恒與台中市議員吳瓊華爭取在烏日設立全民運動館，日前體育署官員也率隊到現場會勘。圖／顏寬恒提供

體育 台中市 顏寬恒

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