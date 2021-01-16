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16歲以上女生限定！台中挑戰虛擬釣魚遊戲上榜送潮T

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
寶熊漁樂碼頭即日起至2月6日舉行「尋找最強女釣手」挑戰賽。圖／寶熊漁樂碼頭提供
寶熊漁樂碼頭即日起至2月6日舉行「尋找最強女釣手」挑戰賽。圖／寶熊漁樂碼頭提供

台中市政府舉辦女麗購物節，寶熊漁樂碼頭配合購物節活動，自即日起至2月6日在館內的釣魚故事館舉行「尋找最強女釣手」挑戰賽，年滿16歲以上的女性朋友就可參加，遊戲分數成功擠上排行榜上前5名，就可以獲得潮T，至今已吸引超過30位女性朋友參賽。

位在台中潭子的寶熊漁樂碼頭是全球首座釣具觀光工廠，也是中部唯一釣魚主題園區，長期致力於釣魚文化傳遞與提倡海洋教育，希望藉由館舍，讓國人認識正確的釣魚活動，親自體驗釣魚所帶來的樂趣。

寶熊漁樂碼頭釣魚故事館門票每人200元，內含釣魚文化及海洋教育導覽、3D海洋劇場觀看及50元抵用券2張，女性遊客可以使用門票內的50元抵用券乙張來進行挑戰賽，遊戲分數成功擠上排行榜上前5名，就可以獲得潮T。

許多參賽者先前沒有釣過魚，透過現場人員細心指導，都順利釣起虛擬釣場遊戲進階版的魚種「鯉魚」，並奪得高分刷榜成功，活動至今已送出超過10件OKUMA自有品牌的T-shirt。

碼頭 觀光工廠

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