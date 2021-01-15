彰化舊衣改造大作戰 環保潮流「袋」著走

為鼓勵將二手衣賦予新生命，彰化縣環保局舉辦「舊衣改造大作戰」活動，邀請縣內國中小學生DIY將不穿的舊衣變成環保購物袋，讓衣服不僅擁有專屬個人的樣貌又可減塑做環保。

彰化縣政府環保局統計，去年舊衣回收數量達1870公噸，和往年平均3600多公噸相比大幅減少。環保局解釋，以往全縣26個鄉鎮市超過半數的鄉鎮都設有舊衣回收箱，不過有民眾缺乏公德心，將舊衣回收箱當成垃圾桶，甚至把破布、破棉被等也丟入回收箱。

另外，舊衣回收業者也提高對舊衣的要求，得要破損、泛黃或是還能穿的衣服才願回收，以致公所清潔隊委託業務一再流標，只好撤除舊衣回收箱，改由清潔隊自行回收。

環保局長江培根表示，為了教育民眾不要把舊衣當垃圾處理，鼓勵大家動腦為二手衣物賦予新生命，這項「舊衣改造大作戰」活動，邀集縣內國小學生一起DIY，把家中不穿的舊衣服變成環保購物袋，讓衣服不僅擁有專屬個人的樣貌，同時達到減塑環保目的。

環保局指出，活動分線上和現場報名，現場活動名額有限，線上以截止時間為基準，環保局邀請民眾參與線上競賽活動，只要將家裡舊衣服做成的環保提袋，改造前、後的照片在1月25日前上傳活動網站https://forms.gle/ihXUkrLMwAVmmHtMA，優勝者可獲得2000元禮券；好友按讚數最高也可獲得最高人氣獎，可獲得1000元禮券。

依環保局提供資料，「凱度洞察與KantarProfiles Division」合作進行一項線上調查，針對15歲以上800名消費者了解購買服飾習慣。結果顯示台灣消費者每年平均購買11件服飾；也就是說1名55歲的台灣人以平均1年購入11件計算，出社會30年後所購入的衣服總數高達330件。

而每生產1公斤的棉花，需耗費多達2萬公升的水，1件牛仔褲得消耗約7000公升的水資源；每製作1件衣服，從染色到最後處理，可能用到高達8000種的化學物質，全球約17%到20%的工業廢水污染就來自於紡織業的染整加工。

環保局指出，以彰化縣人口約127萬人，每年每人汰舊換新11件衣服，1件衣服重量400公克計算，民國109年整年縣內人口淘汰舊衣的總重量為5588公噸；而彰化縣109年舊衣回收量1870公噸，回收率約3成。未回收部分相當於焚化廠需花上5.5日才能完成去化。