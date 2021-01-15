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員林市公所增設體育管理所 推廣運動休閒

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市公所今天起調整組織編制，成立「體育管理所」做為體育活動推展窗口，由於員林市運動球場、體育場有10幾個，未來除了推廣運動休閒活動，將爭取舉辦更多文化展演、大型賽事，帶動城市行銷。圖／員林市公所提供
彰化縣員林市公所今天起調整組織編制，成立「體育管理所」做為體育活動推展窗口，由於員林市運動球場、體育場有10幾個，未來除了推廣運動休閒活動，將爭取舉辦更多文化展演、大型賽事，帶動城市行銷。圖／員林市公所提供

彰化縣員林市公所今天起調整組織編制，成立「體育管理所」做為體育活動推展窗口，由於員林市運動球場、體育場有10幾個，市長游振雄說，未來除了推廣運動休閒活動，將爭取舉辦更多文化展演、大型賽事，帶動城市行銷，力拚經濟。

員林市公所新設體育管理所的辦公室設於員林西區體育館，今天也舉行揭牌儀式，游振雄說，這是中部地區第一個有體育專責單位的公所，希望能建構更多元優質的運動休閒環境，而原文化觀光課改制觀光發展課，專責轄內各項觀光推展及公園業務；原農業課改制農經課，除農業業務外，新增停車及工商業務，原第四公有零售市場併至第一公有零售市場。

運動員出身的游振雄說，員林西區體育館是他第一任縣議員任內爭取經費所興建，原名是羽球館，後因各項球類運動發展，更名為西區體育館，今年元旦起市公所也開始協助彰化縣政府代管縣立員林運動公園，新增各項運動設備及業務，也極需成立專責體育業務窗口，所以在員林市民代表會支持下增設「體育管理所」，已報彰化縣政府民政處備查後，考試院也已同意備查在案。

員林市人口數約12萬5000人，是彰化縣人口第二多的鄉鎮市，也是全國人口第四多縣轄市，轄內運動球場有8處，還有西區槌球場、西區體育館、員林運動公園、彰南運動中心，未來還有47個公園綠地將陸續增設相關運動設施。

游振雄說，員林市公所經常辦理各項運動賽事，包括「金木、天爵、正新盃全國軟式網球錦標賽」、3對3籃球賽、慢壘賽等，體育活動除列為施政重點外，未來各種競技活動也朝向跨縣市、專業化、甚至國際化發展，滿足市民各項運動休閒需求，也能帶動地方發展。

體育 考試院

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