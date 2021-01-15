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台電指中市議員批中火是口水 議員：要正視居民訴求

聯合報 / 記者趙容萱喻文玟／台中即時報導
台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影
台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影

台中市議會國民黨團今天批台電中火力發電廠增加二部燃氣機組，卻不淘汰老舊燃煤機組，「把台中人當細漢的！」要求藍營立委嚴格把關台電預算「用燃氣換燃煤！」台電表示遺憾，同一政黨一錯再錯的口水，沒有與市民站在一起「共推新燃氣，延續好空氣」的決心。對於部分議員一再對外宣傳錯誤資訊，漠視台電員工兼顧環保及穩供的努力，台電更是深感無奈。

台中市國民黨團回應，台電應該正視中部地區民眾與政府將舊式亞臨界機組除役的訴求，而非只增不減。台電所言目前「規劃」6+2模式，在地方人士看來是完全不具備說服力，民眾要看到的是具體的除役行動，那才是有保證的決心。

台電表示，過去這段時間，台電反覆重申，「既有機組完成環保改善，排放表現良好」、「台電自主減煤減排已有大幅成果」、「增氣後採二氣六煤，兼顧環保及調度彈性」，以及「中火發電量已不足台中市使用」，若干議員仍頻發錯誤議論。改善空品為市民期許，增氣則為改善空品的解方，台電會努力達到市民的期望，也期盼議員不要辜負市民所託。

台電說明，台中電廠既有燃煤機組非老舊機組，且陸續完成空汙防制改善工程，排放表現不只符合國家標準，更符合市府現行加嚴標準。台中電廠從配合空品預警降載、全廠停止火力全開、環保停機，到去年10月以來的擴大自主減煤，各項友善環境措施，只要供電穩定，台電「絕不手軟」。

台電懇呼籲，市民需要的不是口水，而是改善空品及兼顧穩供的實際作為，台電採取的各項新作為，包括降載、全廠停止火力全開、環保停機及擴大自主減煤，都是台電的決心與努力。下一步，就是新增燃氣機組。台電有決心為市民使命必達，也盼望市府及市議會拿出決心，不要讓市民失望。

台電 台中市 中火

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