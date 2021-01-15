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影／信義鄉本周末梅花大爆發 六大梅區賞梅進入高峰
拜幾波寒流所賜，南投縣信義鄉的梅花季預告本周將大爆發，信義鄉鄉長全志堅指出，看好本周末的寒流再度低溫，相信會讓鄉內20萬棵梅樹進一步催花綻放，六大賞梅區開花率都超過了5成，而海拔偏高的外坪頂尤其達到7成。
信義鄉長全志堅指出，本周起信義鄉賞梅將進入另一高峰，主要賞梅景點包括外坪頂、烏松崙、風櫃斗、土場、卅甲等地，因為賞梅景點多、海拔高低不同，六大賞梅區目前的花況甚佳，梅花從高海拔一路依序向下盛開，目前外坪頂蔡家梅園已達7成、牛稠坑柳家梅園也超過6成、風櫃斗、烏松崙以及土場梅區，都在等待同末的寒流降溫，開花率都達到5成。
同時歡迎賞梅客，周末來到信義鄉，欣賞盛開的花況；受惠入冬以來幾次寒流低溫，目前大多梅樹已綻放雪白花朵，並依序從高海拔及不同品種分別開花，但考量到最近不少外地車輛走錯路徑，以致多繞了很多路，鄉公所再次呼籲，賞梅期間若遇例假日，遊客開車進入投91線的傳統梅區，皆採單向通行管制，禁止從原路折返，造成大量回堵或事故。
信義警分局表示，因應可能出現的大量賞梅車潮，請遊客務必信義鄉公所前，轉進投91線（原投59線）從烏松崙往風櫃斗，一直進到牛稠坑等傳統賞梅區，牛稠坑梅區除當地居民外，其他車輛不得由聯外道路新鄉路進入牛稠坑，新鄉村居民也不能駕車由新鄉路進入牛稠坑，賞梅後，統一從牛稠坑循新鄉路接往省道台21線離開。
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