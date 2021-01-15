免燒稻草製造空汙等危害！企業攜手龍井農會推廣益菌肥

台中市政府為維護空氣品質禁止燃燒稻草，輔導農友將稻草剪斷翻耕，並補助含稻草分解菌的有機質肥料。中龍鋼鐵從2018到2020年與龍井區農會合作，共同推廣使用益菌肥，加速稻草分解腐化，避免稻作收割後露天燃燒稻稈造成空汙成效良好，今天雙方天簽約合作補助當地農民使用益菌肥三年，讓農民收穫後施用分解菌，避免露天燃燒稻草。

在台中市政府農業局長蔡精強、環保局長陳宏益的共同見證下，中龍鋼鐵總經理李昭祥及龍井區農會總幹事林裕議今天在龍井農會的集貨場所，共同簽訂2021年至2023年的益菌肥推廣合作計畫，雙方再次攜手合作，預計於1000公頃的農地上施用益菌肥。

林裕議致詞時說，傳統稻田收割後，農民多焚燒稻草整地，造成煙霧四竄，造成空汙、影響附近道路行車安全，甚至造成火警隱憂。若稻作收穫時期改為施用益菌肥，可以提供土壤微生物養分加速稻草分解腐化，能增進農田地力，可謂「田間新智慧」，感謝台中市在地企業中龍公司長期協助道路樹木植栽綠化、行道樹認養外，也補助益菌肥，展現企業善盡社會責任誠意。

李昭祥說，為響應政府環保政策，中龍公司生產採用先進環保製程設備，並設置各式空汙防治設施，也投資新台幣110億元執行「料場室內化工程」及推動「福田再生水示範案」，近年來更積極配合台中市政府執行秋、冬季減排工作，每年9月至隔年3月安排主要製程降載或歲修。

李昭祥指出，今天與農會再度展開的益菌肥補助合作計畫中，也包含採購花卉種子，提供休耕期閒置農田種植花卉，美麗的油菜花與波斯菊除了可做綠肥景觀作物外，更能避免裸露地揚塵逸散，為台中市的空氣品質做出貢獻。

陳宏益表示，中龍可謂是「軟硬兼施」，軟的是稻稈，就像這次的益菌肥補助案；硬的是鋼鐵，就像投資110億元興建之「料場室內化工程」，是國內最大跨距的單一建築體，工程龐大施工技術難度高，但中龍也還是不畏困難，持續在改進污染防治措施上不遺餘力的推動。