快訊

監委11:0全數通過彈劾！丁允恭坦承在局長辦公室+職務宿舍發生性行為

今日境外+1！印尼籍男漁工來台確診 出關前採檢被揪出

台東鳳梨釋迦盛產 盧秀燕助饒慶鈴中市行銷

中央社 / 台中15日電

台東鳳梨釋迦正值產期，受疫情影響外銷通路，台中市長盧秀燕今天陪同台東縣長饒慶鈴在中市府前廣場行銷，希望台中市民都能品嚐台東鳳梨釋迦的美味。

饒慶鈴今天帶著台東鳳梨釋迦到台中市政府，感謝盧秀燕大力支持台東農產品，盧秀燕則幫忙邀請市府各局處、農會發起認購活動，目前已認購超過3萬台斤。

盧秀燕表示，台東鳳梨釋迦外銷受疫情影響，農民面臨辛苦挑戰，但照顧農民經濟不分縣市，她一接到饒慶鈴的電話，就決定幫忙把台東鳳梨釋迦銷出去，且台東鳳梨釋迦品質優良，台東縣府以優惠價格促銷，市府各局處、農會迴響相當熱烈。

盧秀燕還拿起釋迦放在臉側，她說，台東鳳梨釋迦個頭碩大，就跟臉一樣大，在家通常會以切片方式，或用湯匙挖著吃，不僅方便且更能品嚐釋迦的美味；她也提醒市民，吃釋迦之前要先確認軟硬適中，因為熟成後的釋迦風味更佳、更好吃。

饒慶鈴表示，台東釋迦分為「大目釋迦」及專門外銷的「鳳梨釋迦」，鳳梨釋迦經改良後口感香甜，也因耐封裝而適合外銷，但受疫情影響，縣府於年初盤點時發現，需要多向國內市場推薦鳳梨釋迦，因此她撥了通電話給盧秀燕，希望中市府能認購3000台斤，但沒過幾天，縣府不僅陸續收到中市府的訂單，且數量持續增加，真的讓她嚇一跳。

饒慶鈴指出，台東縣仰賴釋迦維生的農民超過3萬人，感謝盧秀燕大力支持台東農產，釋迦產銷順利，將對台東經濟有很大幫助。

台東 鳳梨 盧秀燕

延伸閱讀

台中天津年貨大街停辦 盧秀燕：掌握疫情調整

台中水情緊 盧秀燕：春節民生用水無虞

影／冒充台中市民用交通卡優惠 盧秀燕：查獲一定法辦！

道路燙平破500條 盧秀燕謝團隊

相關新聞

天價鐵板燒？店家誤開10萬元發票急尋客「招待你1餐」

吃一頓鐵平價板燒，竟吃掉10萬多？台中市大里區一家鐵板燒業者心急在臉書社團「大里人聊天室」PO出本月13日中午12時53...

驚！奇萊連峰雪線不分東西 日月潭、花蓮都看得到

台灣真的不大，高山下雪的景致，不但引來遊客的紛紛上山賞雪，高山積雪的美景，卻讓日月潭及花蓮的兩地民眾，都同時目睹了奇萊連...

影／毛小孩遭路殺被當廢棄垃圾！中市未依自治條例善終

讓遭路殺的犬貓能有尊嚴的離開，台中市政府2020年3月訂定「台中市街道犬貓遺體處理作業流程」。立委黃國書卻接獲民眾愛犬不...

肺癌持續攀升 改善空品 彰化舊車汰換最高補助1萬1500

彰化縣政府為加速淘汰老舊機車減少汙染排放，縣府持續加碼補助淘汰老舊機車1500元補助金，若同時符合環保署機車汰舊換新補助...

南投缺乏醫療中心 南基尋地擴建病床數增加到400床

南投縣缺乏醫學中心，彰化基督教醫院總院長陳穆寬表示，南投基督教醫院用地面積僅300坪，為了增加專業專科治療，彰基醫療體系...

春節近了 溪湖鎮千組名家春聯大方送

距離春節不到一個月，各地紛紛舉辦名家揮毫送春聯。彰化縣溪湖鎮公所邀請文化志工隊、湖埔社大國畫社及彰化縣墨友書畫學會15名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。