台東鳳梨釋迦盛產 盧秀燕助饒慶鈴中市行銷

台東鳳梨釋迦正值產期，受疫情影響外銷通路，台中市長盧秀燕今天陪同台東縣長饒慶鈴在中市府前廣場行銷，希望台中市民都能品嚐台東鳳梨釋迦的美味。

饒慶鈴今天帶著台東鳳梨釋迦到台中市政府，感謝盧秀燕大力支持台東農產品，盧秀燕則幫忙邀請市府各局處、農會發起認購活動，目前已認購超過3萬台斤。

盧秀燕表示，台東鳳梨釋迦外銷受疫情影響，農民面臨辛苦挑戰，但照顧農民經濟不分縣市，她一接到饒慶鈴的電話，就決定幫忙把台東鳳梨釋迦銷出去，且台東鳳梨釋迦品質優良，台東縣府以優惠價格促銷，市府各局處、農會迴響相當熱烈。

盧秀燕還拿起釋迦放在臉側，她說，台東鳳梨釋迦個頭碩大，就跟臉一樣大，在家通常會以切片方式，或用湯匙挖著吃，不僅方便且更能品嚐釋迦的美味；她也提醒市民，吃釋迦之前要先確認軟硬適中，因為熟成後的釋迦風味更佳、更好吃。

饒慶鈴表示，台東釋迦分為「大目釋迦」及專門外銷的「鳳梨釋迦」，鳳梨釋迦經改良後口感香甜，也因耐封裝而適合外銷，但受疫情影響，縣府於年初盤點時發現，需要多向國內市場推薦鳳梨釋迦，因此她撥了通電話給盧秀燕，希望中市府能認購3000台斤，但沒過幾天，縣府不僅陸續收到中市府的訂單，且數量持續增加，真的讓她嚇一跳。

饒慶鈴指出，台東縣仰賴釋迦維生的農民超過3萬人，感謝盧秀燕大力支持台東農產，釋迦產銷順利，將對台東經濟有很大幫助。