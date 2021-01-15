影／毛小孩遭路殺被當廢棄垃圾！中市未依自治條例善終

讓遭路殺的犬貓能有尊嚴的離開，台中市政府2020年3月訂定「台中市街道犬貓遺體處理作業流程」。立委黃國書卻接獲民眾愛犬不幸被撞死後，遺體竟遭清潔隊委外廠商當作廢棄物處理的情況，今天與市議員黃守達共同召開記者會要求環保局清潔隊和其委外廠商須嚴格遵守作業流程，讓遭路殺毛小孩可以善終。

陳情民眾劉小姐表示，1月8日晚上10點多愛犬走失，她一直尋找並在各網絡社團發布尋狗啟示，隔天接獲熱心路人通報愛犬在1月8日晚間11點的時候，已遭車輛撞擊過世，她開始向動保處、清潔隊詢問愛犬下落，赫然發現狗狗竟在事發當晚就被清潔隊委外廠商，當成廢棄物裝進垃圾袋之後隨即焚化，痛批「明明就有SOP流程可以遵循，廠商卻便宜行事讓她見不到愛犬的最後一面！」

立委黃國書表示，近幾年大家對動物保護的觀念已經比以前進步很多，飼養寵物也是現代人重要的心靈寄託，很多人甚至視毛小孩為家人，樂見市府訂定「台中市街道犬貓遺體處理作業流程」與時代接軌，但卻沒有落實，且是一隻植有晶片、有飼主的狗狗，代表台中市政府只是空有這個作業流程。

市議員黃守達也指出，他在市議會爭取「台中市街道犬貓遺體處理作業流程」開始實施後，就經常接到民眾陳情質疑市府並未照流程進行，依然將犬貓遺體當作一般廢棄物處理。這次的事件處理的離譜，市府既然已答應要做，就應該確實依照流程進行，讓路殺毛小孩得以善終，不能只做表面工夫，便宜行事。

環保局清潔隊處理科長陳星勻表示，無論是清潔隊或是委外廠商，在收到街道上犬貓遺體後須送至各區隊的專用箱並送往動物之家，由動保處依據是否有飼主，採取通知飼主領回或委託專業寵物生命紀念業者火化處理，承諾一定會改善此情況，後續會再加強各區隊和委外廠商的訊息告知並徹底落實作業流程。

台中市動保處秘書阮斐瑜表示，未來將全力配合環保局措施，也將加強雙方溝通，以期不再有類似事件發生。

環保局說，1月8日22點53分接獲1999話務中心通報，南屯區東興路二段及大墩六街路口需清理犬隻遺體，南屯區隊在當天22點58分通知委外廠商處理，廠商約23點30分完成清理，並依委託契約規定將遺體送至指定地點南屯區清潔隊部，廠商執行人員將該犬隻遺體暫置於垃圾子車，故隔日垃圾車誤將其運送至焚化廠火化處理。