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台中天津年貨大街停辦 盧秀燕：掌握疫情調整

中央社 / 台中15日電

受到疫情影響，舉辦多年的台中市天津年貨大街宣布今年停辦，台中市長盧秀燕今天表示，中市早已宣布年貨大街不開放試吃，後續將密切掌握疫情變化，隨時滾動調整。

天津年貨大街已經連續舉辦多年，是台中市民耳熟能詳的知名年貨大街之一，台中市政府表示，台中年貨大街都是民間商圈經營，其中天津商圈已自主停辦，其餘業者若要續辦，必須遞交防疫計畫書送市府審核，業者須落實各項防疫措施，提醒民眾務必全程戴口罩。

盧秀燕今天出席「女力首長聯盟 挺農民拚經濟」活動後接受媒體訪問時也說，防疫不分中央、地方，台中配合衛生福利部指揮，全力遵守相關規範，配合中央防疫秋冬專案，台中市先前即已宣布即便續辦年貨大街也不開放試吃，後續也將密切掌握疫情變化隨時滾動調整。

市府強調，台中防疫工作均遵照中央流行疫情指揮中心規範，並因應疫情隨時滾動調整，市府將密切掌握疫情變化，疫情如嚴峻該停辦就停辦。

此外，針對媒體詢問對於中央現行公布疫調足跡作法是否有其他建議時，盧秀燕認為，台灣不大，防疫整備工作中央地方一心，台中市政府與中央防疫態度是一致的。

年貨大街 疫情 台中市

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