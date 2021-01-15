肺癌持續攀升 改善空品 彰化舊車汰換最高補助1萬1500

彰化縣政府為加速淘汰老舊機車減少汙染排放，縣府持續加碼補助淘汰老舊機車1500元補助金，若同時符合環保署機車汰舊換新補助辦法及經濟部工業局補助規定者，換購電動二輪車最高共可補助金1萬1500元，換購七期燃油機車最高補助4500元。

彰化縣環保局今天在員林舉辦「牛轉新機 彰化舊車汰換e起來」宣導會，彰化縣長王惠美也與環保局長江培根、彰化縣機車商業同業公會理事長賴建文、彰化縣機車檢定站聯誼會主委吳揚程等人一起啟用「機車補助線上申請e化系統」，讓民眾申請補助申請免出門，e化服務再升級，以提高申請率。

王惠美說，肺癌肺線癌一直攀升，縣府努力改善空氣汙染，裝設500個微型空氣品質感測器，也抓到好幾間工廠空氣汙染案，而彰化縣有82萬多輛機車，其中1到4期老舊機車有25萬輛，去年已淘汰了5萬7219輛，因4期以前機車排放污染量為新車所排放1.5倍以上，新型機車耗油量較少，也希望透過機車汰舊換新，讓空氣更清新。

王惠美說，彰化縣前年榮獲全國空氣品質改善第一名的縣市，2020年PM2.5汙染平均值也從19微克一直降到16微克，離國家標準15微克只差一點點，縣府也輔導351個村里社區進行低碳永續家園認證，希望目前及下一代能有更好的環境。