南投缺乏醫療中心 南基尋地擴建病床數增加到400床

南投縣缺乏醫學中心，彰化基督教醫院總院長陳穆寬表示，南投基督教醫院用地面積僅300坪，為了增加專業專科治療，彰基醫療體系正鎖定三塊土地進行評估，希望擴建為規模400病床數、可服務19萬人口的醫療院所，提升南投縣醫療能量。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧最近拜會彰基總院長陳穆寬，對彰基醫療體系體擴充醫療場域與先進設備，蔡培慧表示會全力協助，讓南基成為具有醫學中心品質的醫療機構。

蔡培慧說，南投人就醫困難，平均800人才有1名醫師，比其他縣市平均250到300人就有1名醫師相比落差很大。南投縣醫療資源分配相當邊陲，南基將一般病床從78床增加到150床，門診科別與節次也大幅增加，提供更多醫療服務。

陳穆寬說，南基已有外科腹腔鏡微創手術、乳房專科、脊椎微創內視鏡、泌尿系統雷射及最新體外震波碎石儀設備，同時因應南投年長人口需求，增加高血糖整合、高齡整合、糖尿病共同照護、婦女尿失禁、骨質疏鬆、關節重建等門診，成為南投縣民後盾。

陳穆寬推動智慧醫療，他說，他的病患來自國內外，有遠從美國、日本來就診。南投縣面積全國第二大，山地達95%，人口老化前三名，城鄉差距、醫療資源分配落差，他感嘆「紐約很近、南投很遠」。希望打造5G、物聯網與人工智慧的醫療環境，醫療體系能透過知識共享與數據管理，改善偏鄉遠距醫養照護環境。