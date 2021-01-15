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春節近了 溪湖鎮千組名家春聯大方送

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮公所邀請名家寫春聯、彩繪燈籠，國畫老師陳金寬指導鎮長黃瑞珠畫花瓣。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮公所邀請名家寫春聯、彩繪燈籠，國畫老師陳金寬指導鎮長黃瑞珠畫花瓣。記者簡慧珍／攝影

距離春節不到一個月，各地紛紛舉辦名家揮毫送春聯。彰化縣溪湖鎮公所邀請文化志工隊、湖埔社大國畫社及彰化縣墨友書畫學會15名老師，今天到鎮公所三樓寫春聯和彩繪燈籠，大紅燈籠元月23日高掛鎮公所辦公大樓的屋簷，當天同時受理民眾索取春聯。

彰化縣墨友書畫學會理事長楊錦鍠、總幹事楊秀里及創會長徐明祥負責寫春聯，彩繪燈籠由鎮公所文化志工輔導隊長陳金寬、湖埔社大國畫社社長吳麗滿帶領國畫老師，包括農夫畫家許真珠、黑手畫家黃淑慧、素人畫家陳秋霞和本願精舎法師釋悟水，為溪湖鎮公所畫出百花迎春的喜氣燈籠。

鎮公所表示，溪湖鎮公所文化志工隊2019年5月成立，平時協助溪湖鎮藝文活動及支援各項業務，在歲末新春之際，鎮公所請志工隊協辦彩繪大型燈籠，妝點公所增添年節喜氣，讓洽公民眾感染金牛年的奔牛熱情。

本月23日下午3點到6點在鎮公所前廣場舉辦「2021金牛賀歲行大運-社區新春揮毫贈鄉親」及「燈籠海啟動儀式」，今天彩繪的12個大紅燈籠高掛屋簷下，現場也點亮400個以上燈籠，鎮公所邀請磺溪九怪書會成員劉家華、莊連棚，連同彰化墨友書畫學會等30位名師共同揮毫，將送出1000組春聯及300張年畫，鎮公所暑期藝術研習營的小朋友共襄盛舉，展現小書法家的功力及膽量。

春聯 法師

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