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認愛容易圓夢也不難 湖鎮官民合力歲末啟愛達標

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮公所結合民間資源，為鎮內23名學生圓夢。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮公所結合民間資源，為鎮內23名學生圓夢。記者簡慧珍／攝影

「想要什麼禮物？我們買給你。」又到歲末年終，彰化縣溪湖鎮一群善心人士和愛心公司企業，透過鎮公所訪查鎮內10所學校，為23名學生圓夢，鎮長黃瑞珠今天到國立溪湖高中贈送筆電、DVD光碟機、行李箱和參考書，勉勵學生精進課業，實現人生夢想。

溪湖鎮公所第二年舉辦歲末啟愛圓夢計畫，行文給鎮內2所高中、2所國中、6所國小，請各校提報3名學生的需求。鎮公所收到回函，有小朋友渴望一輛可以從小四騎到高中的腳踏車，有身障生想要一套可調整高度的書椅，有學生希望得到動漫修圖技法大全，願望五花八門。溪湖人愛心滿滿，踴躍認捐學生的需求，但物品由鎮公所人員和文化志工尋找，費時約半個月總算禮物齊備。

鎮長黃瑞珠今天到國立溪湖高中，送行李箱、筆電、DVD光碟機給觀光餐飲學程蕭姓學生，另送國一到國三的英、數參考書給商業服務學程黃姓學生。蕭姓學生住校，假日往返學校到住家，不方便攜帶很多物品，她一直想要大型行李箱「一次打包」，也想要筆電等相關用品輔助學習，收到鎮公所禮物時，她笑逐顏開。

黃姓聽障學生自認國中基礎不夠扎實，期待得到一套英文、數學參考書，筆電、行李箱等禮物好買，合適的參考書不易找，鎮公所人員了解適合她的版本，再向書局訂購；她說，會善用時間閱讀參考書，補足國中沒學好的課業。

鎮公所表示，鎮公所人員和文化志工出力，溪湖善心人士和愛心公司企業出錢，為23名學生圓夢，尋找禮物的過程頗辛苦，孩子喜歡的「神奇柑仔店」對志工阿姨、叔叔伯伯而言「這係啥？」買參考書也不輕鬆，教科書一綱多本讓參考書也出現眾多版本，買對了才能銜接學生過去的學習，所幸「高手在民間」，多方請教，終於達成圓夢任務，趕在放寒假前送出禮物，讓學生有快樂新年。

愛心

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