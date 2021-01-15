中市府無預警查核採檢收治醫院 嚴防感染疫情

北部某醫院有醫護人員染疫案例，台中市衛生局啟動無預警查核，針對全市17家採檢收治醫院，加強查核隔離措施、防疫物資貯備及大規模感染事件應變計畫等，嚴防感染疫情。

中央流行疫情指揮中心12日宣布新增2例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土感染案例，其中1名為北部某醫院醫師，另1名為其女友，也是服務於同醫院的護理師。

台中市政府衛生局長曾梓展今天表示，武漢肺炎確診個案須在醫院隔離治療，為預防院內感染，衛生局自去年11月就啟動全市採檢收治醫院查核，現場也特別確認醫護人員防護裝備穿戴情形。

這次北部某醫院發生醫護人員染疫，衛生局已通知各醫院加強院內感染管制措施，呼籲民眾進入醫院務必佩戴口罩，醫院陪病或探病也請配合人數及時段規定，降低武漢肺炎及其它傳染病傳播風險。

曾梓展指出，後續也將依指揮中心規定，再次啟動醫院無預警查核，並聘請感染科相關專家針對傳染病監視通報機制、加強社區監測對象通報採檢與門禁管制及陪探病管理進行實地訪查，預計28日前完成全市17家採檢收治醫院查核，2月25日前完成全市所有醫院查核。