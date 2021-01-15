台中天津年貨大街停辦了 中市：商圈續辦要送防疫計畫

新北市政府宣布停辦官方舉辦的年貨大街，台中市政府今天表示，台中年貨大街為民間商圈經營，天津商圈已自主停辦，其餘業者若要續辦，必須遞交防疫計畫書送市府審核，業者須落實各項防疫措施，提醒民眾務必全程佩戴口罩。

台中市政府強調，台中防疫工作均遵照中央流行疫情指揮中心規範，並因應疫情隨時滾動調整，市府將密切掌握疫情變化，疫情如嚴峻該停辦就停辦。

台中市長盧秀燕今天上午出席「女力首長聯盟、挺農民拚經濟」記者會受訪時說，防疫不分中央、地方，台中配合衛生福利部指揮，全力遵守相關規範，配合中央防疫秋冬專案，日前已先宣布，即便續辦年貨大街也不開放試吃，後續也將密切掌握疫情變化隨時滾動調整。

媒體詢問中央現行公布疫調足跡作法是否有其他建議？盧說，台灣不大，防疫整備工作中央地方一心，台中市政府與中央防疫的態度是一致。