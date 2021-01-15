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此路不給走？既成巷道被地主封閉 彰化市公所強制拆除

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市大埔路與英土路口既成巷道被封閉，彰化市公所展現公權力，今天上午動用工人強制拆除圍籬 。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路與英土路口既成巷道被封閉，彰化市公所展現公權力，今天上午動用工人強制拆除圍籬 。記者劉明岩／攝影

彰化市英士路接大埔路口處，有段長達40公尺寬約30公尺道路，由於未辦理徵收，長期以來，兩側有各約6公尺鋪有柏油的通道供雙向行駛，地主曾打訟訴拒供通行卻敗訴，兩周前，再將南側通道用圍籬封閉，只能由北側通行，影響交通，市公所認定地主違反法令封閉既成巷道，市長林世賢今天上午8時親自到場執行公權力，指揮將路障拆除。

市公所今天由警方戒護執行拆除圍籬及紐澤西護欄時，地主未到場，但據與地主熟悉的人士指出，地主不認同兩側通道是既成巷道，因為仍有其他道路可供通行，只是早年未注意被市公所鋪設柏油，雖然曾訴訟失利，但仍將繼續循法令爭取權益，同時也針對市公所強制拆除圍籬行為，擬控告涉嫌毀損及強制罪。

市公所工務課長陳進泓則指出，此一鋪有柏油的通行道路，是具有公用地役關係的公眾通行既成巷道，經最高法院在2003年的民事裁定正本已經認證，但地主仍違反法令設置路障封閉，違反道路交通使用，警方卻未採取作為保障市民通行權益、維護交通安全，彰化市公所為道路維護管理機關，市長林世賢立即指示依行政程序公告限令地主在本月7日拆除，但地主仍未拆除，公所即在今天執行強制拆除，並向警察局提告損壞公共設施，保障市民通行權益及安全。

市長林世賢說，此一既成巷道已供人車使用30多年，10多年前，地主也曾封閉，在訟訴時卻敗訴確定而拆除，如今地主再行封閉道路，日前才發生車禍，市公所為維護人車通行安全，才展現公權力將違法設施拆除。附近店家也抱怨，地主封閉道路約兩周了，已造成通行不便。

市公所工務課今天上午8時，在警力戒護下，雇用工人拆除圍籬及移走紐澤西護欄，市長林世賢全程指揮，過程平和，約半小時即完成拆除，恢復通行。

彰化市大埔路與英土路口既成巷道被封閉，彰化市公所展現公權力，在警力戒護下，今天上午動用工人強制拆除圍籬 。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路與英土路口既成巷道被封閉，彰化市公所展現公權力，在警力戒護下，今天上午動用工人強制拆除圍籬 。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路與英土路口既成巷道被封閉，彰化市公所展現公權力，今天上午動用工人強制拆除圍籬，車輛已能順利通行。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路與英土路口既成巷道被封閉，彰化市公所展現公權力，今天上午動用工人強制拆除圍籬，車輛已能順利通行。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路與英土路口既成巷道被封閉，彰化市公所展現公權力，今天上午動用工人強制拆除圍籬 。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路與英土路口既成巷道被封閉，彰化市公所展現公權力，今天上午動用工人強制拆除圍籬 。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路與英土路口既成巷道被封閉，彰化市公所展現公權力，在警力戒護下，今天上午動用工人強制拆除圍籬 。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路與英土路口既成巷道被封閉，彰化市公所展現公權力，在警力戒護下，今天上午動用工人強制拆除圍籬 。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路與英土路口既成巷道被封閉，彰化市公所展現公權力，今天上午動用工人強制拆除圍籬 。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路與英土路口既成巷道被封閉，彰化市公所展現公權力，今天上午動用工人強制拆除圍籬 。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路與英土路口既成巷道被封閉，彰化市公所展現公權力，今天上午動用工人強制拆除圍籬 。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路與英土路口既成巷道被封閉，彰化市公所展現公權力，今天上午動用工人強制拆除圍籬 。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路與英土路口既成巷道被封閉，彰化市公所展現公權力，今天上午動用工人強制拆除圍籬 。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路與英土路口既成巷道被封閉，彰化市公所展現公權力，今天上午動用工人強制拆除圍籬 。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路與英土路口既成巷道被封閉，彰化市公所展現公權力，今天上午動用工人強制拆除圍籬。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路與英土路口既成巷道被封閉，彰化市公所展現公權力，今天上午動用工人強制拆除圍籬。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路與英土路口既成巷道被封閉，彰化市公所展現公權力，在警力戒護下，今天上午動用工人強制拆除。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路與英土路口既成巷道被封閉，彰化市公所展現公權力，在警力戒護下，今天上午動用工人強制拆除。記者劉明岩／攝影

大埔 警察 車禍

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