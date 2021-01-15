天價鐵板燒？店家誤開10萬元發票急尋客「招待你1餐」

吃一頓鐵平價板燒，竟吃掉10萬多？台中市大里區一家鐵板燒業者心急在臉書社團「大里人聊天室」PO出本月13日中午12時53分錯誤開出1張消費達10萬8330元的「天價」發票，盼拿到發票的客人能夠回店更換發票，「請你回來....讓我招待你一餐，感謝。」貼文一出，引起網友熱議「這餐税可貴了」、「幫推，祝好運尋獲發票當事人」，並紛紛幫推、留言，也有的指點迷津「快找稅捐稽徵單位，一年最多三次」。

中區國稅局說，如果店家開立錯誤金額發票給消費者，也無法聯繫與收回原發票，店家可主動向稅捐稽徵機關更正，並報備實際交易資料，不用負擔誤開統一發票高額稅負，也可以免罰。不過，若店家一年內發生相同違章事實3次以上，就無法免罰。業者在台中市大里區，可就近前往財政部中區國稅局大屯稽徵所申請報備，現場人員會主動輔導填寫申請書。

有網友換算，消費10萬8330元，依照營業稅5％、營所稅1.5％換算，稅金超過6500元，這對業者是一筆很大負擔，難怪業者急PO網尋人。

很多網友紛紛幫推留言，「幫推，祝好運尋獲發票當事人」、「哇，稅金很恐怖的」、「甲力啊～幫推」、「應該不止要招待一餐吧？」，也有網友連忙給建議，「看發票有沒有時間，調監視器 找客人衣著跟特徵」、「快調監視器 用交通工具追人」。