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驚！奇萊連峰雪線不分東西 日月潭、花蓮都看得到

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭天氣晴朗時，竟可遠眺合歡山、奇萊連峰的高山雪線，遊客看山看水好不美麗。圖／讀者提供
日月潭天氣晴朗時，竟可遠眺合歡山、奇萊連峰的高山雪線，遊客看山看水好不美麗。圖／讀者提供

台灣真的不大，高山下雪的景致，不但引來遊客的紛紛上山賞雪，高山積雪的美景，卻讓日月潭及花蓮的兩地民眾，都同時目睹了奇萊連峰的高山雪線，大家驚呼「原來我們只有一山之隔，就住在中央山脈的兩邊，看著同樣的奇萊連峰積雪！」

在日月潭工作的陳先生，上午經過向山遊客中心時，發現潭面一掃過去的陰霾霧氣，突然一望遠方晴朗的高山，竟然出現一道白色的雪線，以為一時眼花，拿出相機拍照檢視，才發覺就是奇萊到合歡山的一道白頭雪線，覺得很驚艷，才知道從日月潭就可以看到難得的雪峰景色。

陳先生說，在日月潭工作一年多，平常其實看不太到這麼遠山頭，天天被潭面四周風景所吸引，卻未料到冬雪之後，突然看到遠方白白的雪線，而且竟然是連綿的雪線，真的很令人驚喜，只是照片分享給友人後，卻發生更讓人驚訝的事，因為東部友人也傳來奇萊連峰的雪線照片。

花蓮的林先生說，「我就住這山邊，每天一抬頭就是大山當前，冬天不只可以看到奇萊白頭，還可看到各種不同的景觀，或雲霧繚繞、或玉帶攬腰，只覺得何其有幸，能生活在山川秀麗之鄉。」更有友人說「哇！東面和西面同時看到，好感動哦！」

由於中央山脈目前高山仍在零度以下，目前積雪仍不會消退，不少日月潭遊客期待未來天氣晴朗時，還在一面遊湖一面觀看遠方高山的雪線，感受高緯度國家才有的風景。

奇萊連峰的高山雪線，連在後山的花蓮居民也都可以直視它的壯麗。圖／讀者提供
奇萊連峰的高山雪線，連在後山的花蓮居民也都可以直視它的壯麗。圖／讀者提供
奇萊連峰的高山雪線，連在後山的花蓮居民也都可以直視它的壯麗。圖／讀者提供
奇萊連峰的高山雪線，連在後山的花蓮居民也都可以直視它的壯麗。圖／讀者提供
日月潭天氣晴朗時，竟可遠眺合歡山、奇萊連峰的高山雪線，遊客看山看水好不美麗。圖／讀者提供
日月潭天氣晴朗時，竟可遠眺合歡山、奇萊連峰的高山雪線，遊客看山看水好不美麗。圖／讀者提供
奇萊連峰的高山雪線，連在後山的花蓮居民也都可以直視它的壯麗。圖／讀者提供
奇萊連峰的高山雪線，連在後山的花蓮居民也都可以直視它的壯麗。圖／讀者提供
日月潭天氣晴朗時，竟可遠眺合歡山、奇萊連峰的高山雪線，遊客看山看水好不美麗。圖／讀者提供
日月潭天氣晴朗時，竟可遠眺合歡山、奇萊連峰的高山雪線，遊客看山看水好不美麗。圖／讀者提供

日月潭

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