因疫情失業！彰縣釋出公部門670個職缺 時薪160元

由於新冠肺炎疫情尚未趨緩，不少勞工仍受疫情影響，縮減工時或減少工作機會等，彰化縣政府力推「安心即時上工計畫」，繼去年釋出500個打工名額後，今年再釋出670個公部門工作機會，每小時工資160元，每月收入最多可增加12800元，職缺遍及各鄉鎮市，自即日起到今年6月30日止受理登記。

彰化縣政府指出，「安心即時上工計畫」為協助部分工時在職勞工度過疫情影響階段，維持穩定就業，只要勞工於申請登記當日前1年內，有勞保或就保投保紀錄者，即可參加，工作期間自派工日起至今年6月30日止。由於從今年起，每小時工資160元、每月最高80小時、每月收入最多可增加12800元。

縣府勞工處表示，彰化縣政府今年共釋出670個工作機會，職缺遍布全縣26個鄉鎮，以實質協助部分工時勞工度過這波疫情衝擊，有需要的民眾，自即日起可自彰化縣各就業服務台及就業中心登記，經審核符合資格者將依選填的用人單位，進行面試遴選。

彰化縣政府設有8個在地就業服務台及勞動部勞動力發展署中彰投分置2個就業服務中心資訊如下:

1、 彰化服務台 (彰化戶政事務所內)、電話：7532492、7532494】 2、 全興服務台 (全興工業區服務中心2樓)、電話：7977241、7977242】 3、 鹿港服務台 (鹿港鎮公所旁)、電話： 7840846、7840847】 4、 和美服務台 (和美鎮公所內)、電話：7568509、7557472】 5、 溪湖服務台 (溪湖鎮公所內)、電話：8820716、8820742】 6、 田尾服務台 (田尾鄉公所內)、電話：8836577、8836578】 7、 二林服務台 (二林鎮公所前)、電話：8969657、8969667】 8、 田中服務台 (田中地政事務所內)、電話：8757001、8757002】。 9、 彰化就業中心(彰化市中山路二段838號1)、電話： 7274271】。 10、 員林就業中心(彰化縣員林市靜修東路33號)、電話： 8345369】。 若有問題可洽縣政府勞工處專線（04）7532429或撥免付費專線0800-529-191(我愛就業就業)。