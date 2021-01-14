爌肉店長「阿美師」出擊！北上行銷彰化優鮮產品

行銷彰化優鮮農特產品，彰化縣政府攜手遠東百貨及連鎖超市city’super，即日起至26日，在台北遠百信義百貨A13、9樓廣場，以及地下3樓的city’super，舉辦為期約二周的「彰化優鮮物產展」，彰化縣長王惠美親自出席今天下午在遠百信義A13、9樓廣場舉辦開幕聯合推廣活動，還化身「阿美師」擔任一日爌肉飯店長，為不含瘦肉精的彰化健康豬掛保證。

王惠美率彰化青農與農會、漁會北上行銷，王惠美說，彰化有很多的農特產品，在台灣都是屬一屬二，「彰化優鮮」的品牌，是經彰化縣政府審核符合3章1Q的保證，歡迎全國民眾把握這二周的「彰化優鮮物產展」前往採買，開幕活動為衝人氣，有買499元就有「彰化優鮮」紅包禮、滿999元就有「彰化優鮮」保冷袋，數量有限、送完為止。

王惠美表示，中央元旦起開放美國萊豬進口，讓大家都很擔心會吃到萊豬，彰化是養豬第三大縣，彰化有自己的「彰化健康豬」品牌，保證絕對不含萊克多巴胺，不僅來源沒問題，且屠宰過程都層層檢驗，「彰化健康豬」平日在全台的楓康與全聯也都可以買的到。

王惠美說，大年初1至18在溪州公園有「花在彰化」系列活動，歡迎全國民眾有空多到彰化走走，彰化有好山好水好人情，除可採購彰化優鮮產品，還有15個觀光工廠、20幾個休閒農場，以及非常多的文化歷史古蹟。

city’super營運長劉朝雄表示，彰化縣是農業大縣，生產種類豐富且優質的農產品，「彰化優鮮，健康優先」的農產品能讓消費者買得安心，吃得健康。年關將近，非常歡迎顧客來多多挑選，選擇適合的伴手禮送給親朋好友。

世界彰化同鄉總會榮譽總會長洪村山表示，非常感謝王縣長不辭辛勞來台北推銷農產品，彰化有許多優質的農產品，歡迎大家來挑選故鄉的好產品，保證讓大家買得安心，吃得健康。