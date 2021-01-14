快訊

新新聞創刊34年 宣布「暫停」紙本印行

羽球／驚！台灣前球后染新冠肺炎

國旅爆發 谷關七雄活動109年完登人數成長逾10倍

中央社 / 台中14日電

受武漢肺炎疫情影響，國旅大爆發，台中市政府去年舉辦山岳旅遊「2020谷關七雄．健行森活」活動，總計超過2000人響應，完登七雄好手達1300人，與107年僅120人相較成長逾10倍。

台中市觀旅局長林筱淇今天表示，去年因武漢肺炎疫情影響，國際觀光受限，國人趨向國內旅遊，戶外親山健行，山岳旅遊盛行。谷關七雄風景秀麗，一直是台中地區熱門中級山岳攀登首選，觀旅局以谷關七雄山脈旅遊為活動主軸，成功營造親近山林的品牌活動。

林筱淇指出，「2020谷關七雄‧健行森活」完登七雄好手達1300人，完登三雄者也有700人，同時加碼開放完登證書及制霸徽章申請，總計超過2000人響應本活動。

觀旅局表示，受疫情影響，活動仍超過2000人響應；107年完登人數120人，108年則為1200人。期間辦理6場登山安全宣導講習，更邀請在地業者共同響應，推出各項食宿遊購的好康優惠，讓更多遊客與山友前往谷關地區進行山岳旅遊，體驗獨特山林、生態及文化。

考量疫情發展，市府取消舉辦頒證典禮，完登證書及制霸徽章將在近期陸續以郵寄方式寄出。

疫情 林筱淇 台中市

延伸閱讀

台中大坑10號步道歷經2個月整修完工 安全舒適再升級

台中市府補助居檢家屬住合法旅宿 每戶最高5000元

療癒系美景步道！快到雙崎部落埋伏坪步道小旅行

中市稽查非法日租套房 發現9名居家檢疫者

相關新聞

爌肉店長「阿美師」出擊！北上行銷彰化優鮮產品

行銷彰化優鮮農特產品，彰化縣政府攜手遠東百貨及連鎖超市city’super，即日起至26日，在台北遠百信義百貨A13、9...

水情吃緊！彰化32用水大戶 8家未達減量目標吃勸導單

由於水情嚴峻未能改善，旱災中央災害應變中心從本月6日起，將新竹縣、苗栗縣、台中市及彰化縣北部地區(彰化市及和美鎮)水情燈...

審查公務員財產！彰化田中榮家秘書室主任中籤 現場一片歡呼

法務部每年公告實質審查各機關公職人員財產申報資料，彰化田中榮家今天比照彩券開獎方式，以搖球機搖出名單，過程透明、公平、公...

影／居家檢疫1人1戶 南投縣建立防疫旅館清潔消毒SOP

新冠肺炎疫情加劇，中央流行疫情指揮中心公告15日零時起，入境者居家檢疫採1人1戶，南投縣政府今天邀集6家防疫旅館，示範旅...

剪黏大師隕落 廟頂上耀眼人生今起彰化縣立美術館展出

彰化縣文化局為資產保存技術-剪黏保存者陳篡地拍攝紀錄片，還沒開拍，陳篡地去年底罹癌辭世，文化界無限惋惜，今天起文化局舉辦...

結合另6家農會 台中霧峰區農會明年開第2家酒莊

台中市霧峰區農會酒莊經營有成，最近已聯合另6家農會共同成立「台灣農創興業公司」並新開另家酒莊，規模還將比原霧峰農會酒莊大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。