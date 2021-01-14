國旅爆發 谷關七雄活動109年完登人數成長逾10倍

受武漢肺炎疫情影響，國旅大爆發，台中市政府去年舉辦山岳旅遊「2020谷關七雄．健行森活」活動，總計超過2000人響應，完登七雄好手達1300人，與107年僅120人相較成長逾10倍。

台中市觀旅局長林筱淇今天表示，去年因武漢肺炎疫情影響，國際觀光受限，國人趨向國內旅遊，戶外親山健行，山岳旅遊盛行。谷關七雄風景秀麗，一直是台中地區熱門中級山岳攀登首選，觀旅局以谷關七雄山脈旅遊為活動主軸，成功營造親近山林的品牌活動。

林筱淇指出，「2020谷關七雄‧健行森活」完登七雄好手達1300人，完登三雄者也有700人，同時加碼開放完登證書及制霸徽章申請，總計超過2000人響應本活動。

觀旅局表示，受疫情影響，活動仍超過2000人響應；107年完登人數120人，108年則為1200人。期間辦理6場登山安全宣導講習，更邀請在地業者共同響應，推出各項食宿遊購的好康優惠，讓更多遊客與山友前往谷關地區進行山岳旅遊，體驗獨特山林、生態及文化。

考量疫情發展，市府取消舉辦頒證典禮，完登證書及制霸徽章將在近期陸續以郵寄方式寄出。