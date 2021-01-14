水情吃緊！彰化32用水大戶 8家未達減量目標吃勸導單

由於水情嚴峻未能改善，旱災中央災害應變中心從本月6日起，將新竹縣、苗栗縣、台中市及彰化縣北部地區(彰化市及和美鎮)水情燈號調整為減量供水的橙燈，針對用水1000度以上用水大戶共32家減量供水，經水公司昨天抄表巡查，共有8家未達目標，已開出勸導單，如在本月20日前未達目標，將執行鉛封減供措施。

目前針對每月1000度以上工業用水戶以節水7%為目標，用水量1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車業等業者，配合減量供水自10%循序漸進減量至20%。彰化縣被列管的32處大用水戶，包括彰化縣政府及彰化市公所管理的4處公園自本月6日起停止澆灌供水，台鐵彰化車站等21個機關學校，實施減量供水10%循序漸進至20%，彰北運動中心等4處游泳池減供10%至20%，中油加油站等4家洗車場減供10%至20%。

水公司從本月6日起，派員宣導並抄錄水表指針，每周派員巡查減量用水情形， 在13日如未能達成減量目標，第一次開具勸導單，第二次未達成減量目標則執行鉛封減供措施。水公司表示，到昨天（13日）未達減量目標的每月1000度以上工業用水戶，共有6家，另有2家洗車者未達目標，均已寄出勸導單，如到本月20日抄表未達減量目標，將執行鉛封減供措施。

彰化縣政府在抗旱會議中， 也配合自主加強各項節約用水措施，其中陽明國中、中山國小及彰化女中游泳池目前已關閉未使用，彰北運動中心游泳池加強循環使用；中油加油站等3處洗車場已自主減少營業時間，以節約用水；並開放彰化市水資源回收中心及二林汙水處理廠，開放每日上午8點至下午5點免費提供回收水取用服務，以減低減量供水對民眾的影響。

不過，北彰化(包含彰化市及和美鎮中寮，中圍，新庄，糖友，犁盛、竹圍等6個里)的民生用水，仍維持離峰減壓供水，採兩時段減壓供水，減壓時段分別為12點至16點及夜間22點至隔日5點，水公司第十一區管理處希望在用水影響最小的原則下，以期能穩定供水至旱象解除。