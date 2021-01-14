審查公務員財產！彰化田中榮家秘書室主任中籤 現場一片歡呼

法務部每年公告實質審查各機關公職人員財產申報資料，彰化田中榮家今天比照彩券開獎方式，以搖球機搖出名單，過程透明、公平、公正、公開，氣氛輕鬆，將被實質審查「中獎人」直呼運氣好。

彰化田中榮家依規定陳報上級合併辦理抽籤實質審查人數，往年只有4人，2020年一位屆齡退休人員辦理卸職申報，申報人數打破數十年紀錄，達到5人，今天辦理故「109年度財產申報實質審查暨前後年度財產比對」公開抽籤作業，依法務部規定的審查比例10%，從5人中抽出1人實施審查及比對作業。

為使全體員工了解陽光法案的重要性，並凸顯這次抽籤作業的特殊性，田中榮家政風室人員在家務會議召開前的10分鐘搬來搖獎機，輔導組長檢查號碼球無誤後放入搖球機，田中榮家主任史浩誠搖出一顆號碼球，搖出2號球，中籤者為秘書室主任，現場一片歡呼。