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審查公務員財產！彰化田中榮家秘書室主任中籤 現場一片歡呼
法務部每年公告實質審查各機關公職人員財產申報資料，彰化田中榮家今天比照彩券開獎方式，以搖球機搖出名單，過程透明、公平、公正、公開，氣氛輕鬆，將被實質審查「中獎人」直呼運氣好。
彰化田中榮家依規定陳報上級合併辦理抽籤實質審查人數，往年只有4人，2020年一位屆齡退休人員辦理卸職申報，申報人數打破數十年紀錄，達到5人，今天辦理故「109年度財產申報實質審查暨前後年度財產比對」公開抽籤作業，依法務部規定的審查比例10%，從5人中抽出1人實施審查及比對作業。
為使全體員工了解陽光法案的重要性，並凸顯這次抽籤作業的特殊性，田中榮家政風室人員在家務會議召開前的10分鐘搬來搖獎機，輔導組長檢查號碼球無誤後放入搖球機，田中榮家主任史浩誠搖出一顆號碼球，搖出2號球，中籤者為秘書室主任，現場一片歡呼。
政風室主任劉昌元說，自從法務部大力推動公職人員授權查調財產資料，財產申報審查中籤者的壓力有別以往，只要透過授權，幾乎是零裁罰，為了讓這次中籤者保有好心情，還贈送象徵「乾淨廉能」的香皂禮盒，讓原本嚴肅的抽籤氣氛變得輕鬆歡樂。
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