影／居家檢疫1人1戶 南投縣建立防疫旅館清潔消毒SOP

新冠肺炎疫情加劇，中央流行疫情指揮中心公告15日零時起，入境者居家檢疫採1人1戶，南投縣政府今天邀集6家防疫旅館，示範旅客從入住到期滿，旅館的清潔消毒作業標準。南投縣副縣長陳正昇說，除加強旅館消毒防疫措施，防疫旅館也從134房增加到171房，提供海外回來鄉親居家檢疫空間。

南投縣政府今天下午在南投市飯店舉辦防疫旅館清潔消毒演練，內容包括入境台灣居家檢疫者入駐防疫旅館防疫措施，居家檢疫期間餐飲服務和防疫，檢疫期間廢棄物、廚餘處理，和最後退房後的房務清潔消毒。

陳正昇說，配合1人1戶新防疫措施，加強防疫旅館清潔消毒作業標準，讓6家防疫旅館都能落實消毒，確保隔離民眾和旅館業者安全，也呼籲縣內旅館業者加入防疫旅館，方便國外返鄉縣民居家隔離住宿。

衛生局長黃昭郎說，新冠肺炎因全球感染人數暴增加上新型變種病毒感染力強，因此居家隔離防疫採1人1戶嚴格標準，讓國外返鄉民眾避免將新冠變種病毒傳染給家人。

在防疫旅館期間，旅宿業者要做好消毒措施，包括入住、送餐、廢棄物處理、退房後的房務消毒，都要以酒精徹底消毒，確保旅客、工作人員安全。南投縣增加到171房，但考量1月19日春節返鄉人數增加，防疫旅館房數可能不足，也呼籲縣民將房子留給返鄉親人居家隔離，其他家人則先住旅館或投宿親友。