剪黏大師隕落 廟頂上耀眼人生今起彰化縣立美術館展出

彰化縣文化局為資產保存技術-剪黏保存者陳篡地拍攝紀錄片，還沒開拍，陳篡地去年底罹癌辭世，文化界無限惋惜，今天起文化局舉辦「廟頂上的耀眼人生-陳篡地回顧展」，分區展出剪黏、泥塑、交趾陶向大師致敬，並將協助家屬申請生命史紀錄專案計畫，有系統記錄陳篡地的藝術成就。

文化局今天到1月24日在縣立美術館五樓展示室鄉鄉，展出陳篡地的剪黏、泥塑、交趾陶作品。縣長王惠美出席開幕典禮，讚揚陳篡地對剪黏與宗教藝術的堅持和努力，幸好技術傳承給兒子、藝生，期待傳統工藝繼續發揚光大，展覽現場設置剪黏素材拼貼DIY體驗區，讓觀眾親近以往只能在廟頂上看到的素材；彰化有很多人間國寶、很多傳統技藝，縣政府將把這些特色變成輕旅行，讓更多人知道，吸引年輕人回鄉和留下打拚，重現彰化榮光。

陳威豪表示，父親陳篡地一生都奉獻在交趾陶這項技藝，印象中父親從不休息。連小時候全家出遊地點都到宮廟工地，每次看到父親笑容滿面且樂在其中，從不喊累，所以今天他也帶著喜悅心情參與父親的「畢業典禮」，感謝所有曾為父親付出的人，也感謝父親的第一傳人邱創修及縣長王惠美的肯定，他期待老家能規畫申請成立地方剪黏博物館，延續父親對剪黏的堅持與熱忱。

陳篡地是田尾鄉人，縣議員劉淑芳代表田尾鄉致詞，說到第一次認識交趾陶是在嘉義，後來認識陳篡地才知道「高手在民間，田尾出人才」，感謝彰化縣政府文化局為田尾之光舉辦回顧展，讓彰化鄉親近距離認識剪黏、交趾陶。