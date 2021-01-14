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數十年來首見！雙北多區自來水變「黃綠色」 北水處揭原因

結合另6家農會 台中霧峰區農會明年開第2家酒莊

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰區農會酒莊經營有成，農會總幹事黃景建說，最近已聯合另6家農會共同成立「台灣農創興業公司」並新開另家酒莊。記者黃寅／攝影
台中市霧峰區農會酒莊經營有成，農會總幹事黃景建說，最近已聯合另6家農會共同成立「台灣農創興業公司」並新開另家酒莊。記者黃寅／攝影

台中市霧峰區農會酒莊經營有成，最近已聯合另6家農會共同成立「台灣農創興業公司」並新開另家酒莊，規模還將比原霧峰農會酒莊大2倍以上，地點就在霧峰區農會的原來的桐林集貨場旁。這不僅是霧峰區農會的第2家酒莊，地方更看好未來因此酒莊的設置，將帶動桐林一帶的觀光旅遊發展。

霧峰區農會總幹事黃景建上午參加一項觀光推展活動時，談到以上關於酒莊的發展。他表示，農會14年前開始自建酒廠，年營業額至今已達約6千萬元，以農村酒莊而言，算是不錯的成績。

台灣農創興業公司則是聯合了烏日、大肚、龍井、沙鹿、大雅、神岡共同組成，今年已開始興建酒莊，明年落成即開始營運，目前並已開始運作，並與霧峰農會原本的酒莊合作，進行新酒類的開發，明天還將舉辦「酒標及酒名設計大賽」至今已吸引了400多件作品參賽。新的酒莊未來除了仍將發揮平衡農作價格功能，也將利用各農會的農作生產養生食品，例如霧峰盛產菇類，就可以萃取菇菌多醣體，生產健康產品。

黃景建說，區農會以霧峰生產的益全香米生產清酒，同時也以荔枝、龍眼為材料生產相關酒類，不僅充分發揮在農作價格不佳時，得以平衡價格的功效，還有助於農產品價值的提升，以及因使用有機農作而達到友善環境的目的。

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