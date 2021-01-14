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搶攻春節商機 南投縣農會、農產公司推禮盒祭優惠

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣農會設計推出「牛轉錢坤」Q梅造型禮盒，還有商品「滿千送百」優惠活動。圖／南投縣農會提供
南投縣農會設計推出「牛轉錢坤」Q梅造型禮盒，還有商品「滿千送百」優惠活動。圖／南投縣農會提供

農曆春節將屆，為因應辛丑牛年，南投縣農會、農產運銷公司（俗稱肉品市場）推出應景新春禮盒及優惠，前者設計「牛轉錢坤」Q梅造型禮盒，祭出「滿千送百」活動；後者強打國產豬肉產品，推出「牛轉新局」伴手禮春節優惠88折起。

南投縣農會指出，新春應景的12生肖吉祥物Q梅造型禮盒已依序推出14年，使用原料均為縣內生產的青梅，製作茶香梅、紫酥梅、古味梅、鳳梨梅及洛神梅等5種口味，而為因應牛年設計造型「牛轉錢坤」，外包裝還能做元宵燈籠使用。

而為配合傳統春節舉辦「吉祥物回娘家」活動，凡是收集到歷年12生肖造型禮盒3款包裝可至農會兌換3百元提領券，收集6款可獲6千元提領券，若集滿一輪12隻則贈2萬元提領券，活動至2月20日止（農會保有隨時修改活動權利）。

該會總幹事曾明瑞也提到，農產館即日起祭出「滿千送百」活動，消費滿1000元即贈100元提領券1張、滿2000元贈2張，依此類推，提領券限下次消費使用，但優惠不適用白米、水果、牛奶、比賽茶及威士忌酒，活動期限至2月16日止。

南投縣農產運銷公司為縣內豬肉主要供應端，並創設「小豬露露」品牌開發蜜汁豬肉乾、豬肉酥、膠原蛋白沐浴乳、膽汁洗髮精、好膽賣皂、馬告香腸等豬肉相關產品，為因應春節檔期推牛轉新局特價88折起，活動優惠至2月11日止。

南投農產運銷公司總經理周義雄說，由該公司出產的豬肉商品，原料選購絕無萊豬，絕對都是國產豬肉，消費者放心，相關商品可至http://www.ntp.com.tw；另場內「南投豬樂園」園區營造已成形，景色優美，非常適合民眾來走春遊憩。

南投縣農會舉辦「吉祥物回娘家」活動，收集到歷年12生肖造型禮盒可兌換3百至2萬元提領券。圖／南投縣農會提供
南投縣農會舉辦「吉祥物回娘家」活動，收集到歷年12生肖造型禮盒可兌換3百至2萬元提領券。圖／南投縣農會提供
南投縣農產運銷公司主打豬肉相關產品，並推出「牛轉新局」伴手禮88折起春節優惠。圖／南投縣農產運銷公司提供
南投縣農產運銷公司主打豬肉相關產品，並推出「牛轉新局」伴手禮88折起春節優惠。圖／南投縣農產運銷公司提供
南投縣農產運銷公司主打豬肉相關產品，並推出「牛轉新局」伴手禮88折起春節優惠。圖／南投縣農產運銷公司提供
南投縣農產運銷公司主打豬肉相關產品，並推出「牛轉新局」伴手禮88折起春節優惠。圖／南投縣農產運銷公司提供
南投縣農產運銷公司主打豬肉相關產品，並推出「牛轉新局」伴手禮88折起春節優惠。圖／南投縣農產運銷公司提供
南投縣農產運銷公司主打豬肉相關產品，並推出「牛轉新局」伴手禮88折起春節優惠。圖／南投縣農產運銷公司提供
南投縣農會設計推出「牛轉錢坤」Q梅造型禮盒，還有商品「滿千送百」優惠活動。圖／南投縣農會提供
南投縣農會設計推出「牛轉錢坤」Q梅造型禮盒，還有商品「滿千送百」優惠活動。圖／南投縣農會提供

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