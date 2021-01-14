中捷升級版軸心陸續安裝！需先測試100公里才能上正線

台中捷運綠線電聯車半永久聯結器升級版軸心，已全數運抵北屯機廠，車輛原廠川崎重工也調整組裝工法，避免再度發生垂直運轉不順軸心卡住問題。台中捷運公司表示，首列完成安裝升級軸心的列車今天首發上正線運轉測試，未來民眾將可看見列車陸續在軌道上行駛畫面，至於綠線恢復通車時程，仍需經「台中市政府捷運故障審查委員會」審查通過。

台中捷運公司表示，捷運綠線發生電聯車半永久聯結器軸心斷裂事件後，立即宣布暫停試營運，廠商為徹底解決故障風險，重新強化軸心強度、改變軸心型式，捷運綠線36支軸心已全數更換升級軸心，所有列車完成軸心更新後，會先在測試軌測試100公里，測試完畢回廠檢查無異常後，再上正線進行營運模式300公里運轉測試。

首列完成軸心升級車今日首發上線運轉測試，發車前，中捷公司董事長林志盈與相關主管視察整備狀況，並表示，其他17列車完成安裝後也將陸續上正線測試，列車在正線完成運轉測試後，會再調回維修廠進行體檢，確認所有設備都正常運轉。

另，依據北捷局與廠商所提計畫，升級版軸心裝設作業預計可在2月2日全數完成，全部18列車將接續完成正線測試。

中捷公司表示，因應檢驗及備品所需，共有39支升級軸心，分兩批運抵北屯機廠，北捷局各抽測1支，分別送SGS（台灣檢驗科技股份有限公司）及金屬工業研究發展中心檢驗。

中捷指出，升級版軸心經過重新優化，組裝工法也調整改變，新組裝程序「增加」半永久聯結器組件安裝完成後，垂直與水平擺動阻力量測調整步驟，避免再度發生垂直運轉不順軸心卡住問題。

川崎重工日前已對北捷局成立的「台中捷運綠線電聯車聯結器事故調查報告審查委員會」與中市府的「台中市政府捷運故障審查委員會」進行現場試裝程序展示及說明。

「台中捷運綠線電聯車聯結器事故調查報告審查委員會」至今開過8次會議，審查初步事件調查報告原因及解決方案可行性，「台中市政府捷運故障審查委員會」已召開2次會議，審查北捷局提出的原因分析與解決方案。