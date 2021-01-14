用路人注意！國道一號台中3處交流道出口 預告地名調整

國道一號台中3處交流道的預告標示名稱已開始調整，用路人需注意，目前北上路段已改好，今天起改南下路段預告標示名稱，台中/大雅」、「台中/沙鹿」及「台中/龍井」，改為「中清路」、「台灣大道」及「五權西路」。

高速公路局中區養護工程分局表示，因應台中升格為直轄市，國道1號大雅、台中及南屯交流道都屬於台中市區範圍內，經高速公路局檢討該3處交流道出口兩側之市區道路已統一為同一路名，且台中市升格後亦無「台中區」地名，因此高公局參照台北、高雄兩市都會區交流道出口預告標誌作法，去年與台中市政府等相關單位開會協商並獲同意後，將台中都會區3處交流道出口預告標誌之地名調整為路名，依「道路交通標誌標線號誌設置規則」第107條規定，增設出口處街名里程標誌，預計本月底前調整完成。

高公局表示，國道1號台中都會區之大雅、台中及南屯交流道出口預告標誌內容，目前分別標示地名為「台中/大雅」、「台中/沙鹿」及「台中/龍井」，有民眾反映大雅、沙鹿及龍井均為台中市，易造成混淆；另台中市「沙鹿」及「龍井」除國道1號可通達外，經由國道3號更為直接便利。

這次標誌調整主要係將3處交流道出口預告標誌，分別改為標示「中清路」、「台灣大道」及「五權西路」，原出口預告標誌「大雅」、「沙鹿」及「龍井」等地名，則採直立式輔助標誌標示，以提供熟悉既有標示地名之用路人參考；另出口匝道分流處，採標示通往之行政區名，作為民眾轉向參考。