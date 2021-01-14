快訊

數十年來首見！雙北多區自來水變「黃綠色」 北水處揭原因

中彰觀光圈產業聯手出擊 鐵公路串遊城鄉

中央社 / 台中14日電

在交通部觀光局的整合下，台中市與彰化縣觀光產業今天聯手出擊，推出「食旅中彰─午茶生活節」，結合鐵公路串遊城鄉，讓遊客以午茶、慢活為主題，感受中彰的美好生活。

交通部觀光局參山國家風景區管理處整合中彰地區觀光產業協會，成立中彰區域觀光聯盟，參山國家風景區管理處代理處長曹忠猷表示，過去業者單打獨鬥，現在由政府協助整合資源，不要各自為政，並從台中市擴及彰化縣業者，打造中彰區域觀光典範。

台中市國際觀光協會在全國大飯店主辦「食旅中彰─午茶生活節」，中彰地區旅宿、產業故事、伴手禮、特色午茶、文創、特色景點、觀光農業、農村社區等齊聚一堂，展現中彰區域觀光產業實力，交通部觀光局主秘林佩君也到場站台。

這場活動集結中彰地區逾40家觀光業者參加，包括古典玫瑰園、有春茶館、全國飯店、台中福華飯店、台中驛鐵道文化園區、台中日光溫泉會館、星享道酒店、梨子咖啡館、東勢農會、二林西斗酒莊等，共同形塑中彰區域觀光聯盟品牌。

林佩君表示，這次午茶生活節擴大區域，找出中彰地區具有指標性特色午茶業者，以「時令食材」為線，串聯食、宿、遊、購、行等產業，打造獨特的午茶氛圍，以在地食材呈現50場主題午茶沙龍、2場的春天午茶市集活動，整合超過百家業者，共同營造產業傳奇。

台中市國際觀光發展協會理事長柴俊林指出，午茶生活節今天起登場到4月30日為止，將從台中出發結合鐵公路串接中彰，並推出霧峰文化、彰化食農、台中舊城、鐵道旅行等遊程，讓遊客感受食旅中彰的美好生活。

台中市 觀光局 國家風景區

延伸閱讀

中彰午茶生活節展開 到4月有許多餐飲好康

睽違20年！ 2022、2023台灣燈會重返高雄、台北

睽違20多年 明後年台灣燈會將於高雄、台北登場

國旅人次 恐連四年下滑

相關新聞

中捷升級版軸心陸續安裝！需先測試100公里才能上正線

台中捷運綠線電聯車半永久聯結器升級版軸心，已全數運抵北屯機廠，車輛原廠川崎重工也調整組裝工法，避免再度發生垂直運轉不順軸...

用路人注意！國道一號台中3處交流道出口 預告地名調整

國道一號台中3處交流道的預告標示名稱已開始調整，用路人需注意，目前北上路段已改好，今天起改南下路段預告標示名稱，台中/大...

結合另6家農會 台中霧峰區農會明年開第2家酒莊

台中市霧峰區農會酒莊經營有成，最近已聯合另6家農會共同成立「台灣農創興業公司」並新開另家酒莊，規模還將比原霧峰農會酒莊大...

搶攻春節商機 南投縣農會、農產公司推禮盒祭優惠

農曆春節將屆，為因應辛丑牛年，南投縣農會、農產運銷公司（俗稱肉品市場）推出應景新春禮盒及優惠，前者設計「牛轉錢坤」Q梅造...

巨幅廣告暗批公所 田中鎮長：別把補助款往外推

彰化縣田中鎮公所對面出現大幅廣告，鎮民代表蕭家銘具名「監督≠護航」要鎮民代表會「加油」。蕭家銘今天表示，鎮公所爭取補助經...

寒流接連來襲 南投警分局添購手套為員警保暖

寒流接連來襲，台灣急凍。遊客開心追雪，卻有員警執行勤務因低溫健康出狀況，南投警分局為了讓員警在低溫值勤保暖，由縣議員張嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。