中彰觀光圈產業聯手出擊 鐵公路串遊城鄉

在交通部觀光局的整合下，台中市與彰化縣觀光產業今天聯手出擊，推出「食旅中彰─午茶生活節」，結合鐵公路串遊城鄉，讓遊客以午茶、慢活為主題，感受中彰的美好生活。

交通部觀光局參山國家風景區管理處整合中彰地區觀光產業協會，成立中彰區域觀光聯盟，參山國家風景區管理處代理處長曹忠猷表示，過去業者單打獨鬥，現在由政府協助整合資源，不要各自為政，並從台中市擴及彰化縣業者，打造中彰區域觀光典範。

台中市國際觀光協會在全國大飯店主辦「食旅中彰─午茶生活節」，中彰地區旅宿、產業故事、伴手禮、特色午茶、文創、特色景點、觀光農業、農村社區等齊聚一堂，展現中彰區域觀光產業實力，交通部觀光局主秘林佩君也到場站台。

這場活動集結中彰地區逾40家觀光業者參加，包括古典玫瑰園、有春茶館、全國飯店、台中福華飯店、台中驛鐵道文化園區、台中日光溫泉會館、星享道酒店、梨子咖啡館、東勢農會、二林西斗酒莊等，共同形塑中彰區域觀光聯盟品牌。

林佩君表示，這次午茶生活節擴大區域，找出中彰地區具有指標性特色午茶業者，以「時令食材」為線，串聯食、宿、遊、購、行等產業，打造獨特的午茶氛圍，以在地食材呈現50場主題午茶沙龍、2場的春天午茶市集活動，整合超過百家業者，共同營造產業傳奇。

台中市國際觀光發展協會理事長柴俊林指出，午茶生活節今天起登場到4月30日為止，將從台中出發結合鐵公路串接中彰，並推出霧峰文化、彰化食農、台中舊城、鐵道旅行等遊程，讓遊客感受食旅中彰的美好生活。