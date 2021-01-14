巨幅廣告暗批公所 田中鎮長：別把補助款往外推

彰化縣田中鎮公所對面出現大幅廣告，鎮民代表蕭家銘具名「監督≠護航」要鎮民代表會「加油」。蕭家銘今天表示，鎮公所爭取補助經費4000萬元，用在改善鎮公所周邊、田中火車站廣場的環境與道路，鎮民代表會本來否決，鎮公所私下遊說讓案子復活，他張貼廣告發出不平之嗚。

鎮代會主席蕭飛龍說，尊重每位鎮民代表發表意見的權利，鎮代會是多數決，認為有必要接受中央補助建設地方，鎮代會將善盡監督職責，督促鎮公所落實補助案相關建設。

田中鎮公所申請內政部提升道路品質第六次競爭型補助計畫，將改善鎮公所周邊、台鐵田中站廣場和周邊的道路及相關設施，獲核定補助3280萬元，縣政府和鎮公所自籌720萬元，執行「109年提升道路品質─彰化縣田中鎮公所周邊街道環境改善工程」。鎮公所去年提案交付鎮代會審查地方自籌款墊付案。

蕭家銘表示，鎮代會去年定期大會討論時，多數鎮民代表反對，認為鎮公所周邊和台鐵田中站廣場和周邊的道路及相關設施良好，並無整修和興建的迫切性，況且台鐵田中站的建設計畫範圍是鎮公所向台鐵局承租，位在鎮長洪麗娜住家面前，另一處建設計畫在鎮公所，由洪麗娜執政，令人聯想鎮長優先整建自己的範圍。

蕭家銘又說，田中鎮很多地方道路品質不良，鎮公所應爭取經費修補和建設，因此多數鎮民代表當時否決鎮公所提案，誰知鎮公所私下遊說，鎮代會出現180度轉彎，重新討論和通過4000萬元的「109年提升道路品質─彰化縣田中鎮公所周邊街道環境改善工程」提案；他認為，鎮民代表歡迎爭取建設案，但地點不適當，應堅持去年定期會的決議，不應該改變，他張貼廣告發出不平之鳴。

鎮長洪麗娜表示，鎮公所提報競爭型補助計畫，中央派員勘察和開會審查，好不容易核准補助田中鎮，鎮公所希望鎮代會通過建設計畫，若認為計畫內容需要修改，可提出細部計畫修正建議，日後監督施工品質，不要一開始就把數千萬元往外推，補助款被歸庫很可惜。