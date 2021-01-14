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施志昌爭取200萬 華龍國小設鳥槽搖籃、森林闖關遊樂場

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員施志昌爭取200萬元，大甲華龍國小將設鳥槽搖籃森林闖關新式遊樂場，今天到場會勘。記者游振昇／攝影
台中市議員施志昌爭取200萬元，大甲華龍國小將設鳥槽搖籃森林闖關新式遊樂場，今天到場會勘。記者游振昇／攝影

台中市大甲華龍國小將有新式遊戲場，市議員施志昌今天邀台中市府教育局與華龍國小至現場會勘，施志昌表示，為了給學童更好更安全的遊戲體驗，希望能設置新式的遊戲空間，教育局承諾，會先從遊戲場D區開始設置鳥巢搖籃、森林闖關等設施，預計2月17日動工，5月完工，200萬元經費。

市議員施志昌表示，大甲區華龍國小遊戲場4區的遊具至少都使用10年以上，衛福部公布新的遊具規範標準後，汰換已迫在眉睫，施志昌希望教育局能趁此機會，協助校方更換新式的遊具設施，讓學童不只有安全的環境，也能讓遊戲場更富趣味性與從遊樂中訓練自我身體感官。

教育局表示，會先從遊戲區D區開始汰換，主要設置的內容有鳥巢搖籃、森林闖關等新式遊具，可以讓學童體驗彈跳、攀爬與平衡等，預計2月17日先從D區動工，預計5月完工，這部分經費共200萬元；施志昌表示，另外ABC三區的遊具汰換經費約90萬元，他會再與立法院副院長蔡其昌國教署協助向國教署爭取

施志昌說，除了兒童遊戲區外，操場老舊的問題也需要解決。日前立法院副院長蔡其昌與施志昌聯合向教育部國民及學前教育署與教育局爭取330萬，中央負擔7成，地方3成，目前已動工預計3月中完工。

台中市議員施志昌爭取200萬元，大甲華龍國小將設鳥槽搖籃森林闖關新式遊樂場，今天到場會勘。記者游振昇／攝影
台中市議員施志昌爭取200萬元，大甲華龍國小將設鳥槽搖籃森林闖關新式遊樂場，今天到場會勘。記者游振昇／攝影

教育局 立法院 台中市

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