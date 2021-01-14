施志昌爭取200萬 華龍國小設鳥槽搖籃、森林闖關遊樂場

台中市大甲華龍國小將有新式遊戲場，市議員施志昌今天邀台中市府教育局與華龍國小至現場會勘，施志昌表示，為了給學童更好更安全的遊戲體驗，希望能設置新式的遊戲空間，教育局承諾，會先從遊戲場D區開始設置鳥巢搖籃、森林闖關等設施，預計2月17日動工，5月完工，200萬元經費。

市議員施志昌表示，大甲區華龍國小遊戲場4區的遊具至少都使用10年以上，衛福部公布新的遊具規範標準後，汰換已迫在眉睫，施志昌希望教育局能趁此機會，協助校方更換新式的遊具設施，讓學童不只有安全的環境，也能讓遊戲場更富趣味性與從遊樂中訓練自我身體感官。

教育局表示，會先從遊戲區D區開始汰換，主要設置的內容有鳥巢搖籃、森林闖關等新式遊具，可以讓學童體驗彈跳、攀爬與平衡等，預計2月17日先從D區動工，預計5月完工，這部分經費共200萬元；施志昌表示，另外ABC三區的遊具汰換經費約90萬元，他會再與立法院副院長蔡其昌國教署協助向國教署爭取