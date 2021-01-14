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南投、台大林管處復建布農石板屋 久美小學傳承授課
南投信義鄉久美國小通過原民會審核，去年轉型為民族實驗小學，在校內推展民族教育，而校園內原有1棟布農族石板屋，因位於校園空曠處，冬季不利學童在該處上課或傳統祭儀教材的保存，校長田春梅規畫於石板屋外側牆面堆置圓段木，得到南投林管處及台大實驗林的協助，與學校師生完成石板屋建構。
2018年，當一棟位在玉山瓦拉米步道的石板屋被修復，同時讓一段失落的記憶被喚回，原來布農族長老都會告訴子孫們，他們真正的家、在山上，因為1930年代，日治時期為了方便統治，強制布農族遷移下山，而山上的石板屋聚落則淹沒在荒野蔓草中，如今大家抬頭望著玉山，都會指著說「那裡才是我們的原鄉」。
去年9月，久美國小成為縣內的民族小學後，有布農族人看好這樣的轉變，認為可以挽救過去主流教育方式，造成傳統文化流失的困境；不過因為久美部落同時有鄒族跟布農族人共同居住，未來學校也將是兩族文化雙軌並行。
雖然都是石板屋，但布農族的石板屋跟排灣族的不同，地方人士透露，除了承重牆，還有挖柱洞、架設梁柱等木構造系統，中間人字型的梁柱在地震發生時，可以發揮減震效果，而牆面看起來普通，其實砌法必須要丁砌、順砌交錯，大有學問，才不會漏雨。
這次久美民族小學校園內的石板屋，得到南投林管處人倫地區的台灣杉疏伐木，交由台大實驗林水里木材利用工廠，合併該廠的柳杉及杉木一起乾燥加工後，加入學校師生完成石板屋建構修復。
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