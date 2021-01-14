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防年前焚化爐外排隊噩夢 彰化清潔隊提早因應

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
過年前到除夕當天，彰化民眾垃圾排出量大，常看到垃圾車在溪洲焚化爐排隊的畫面。圖／讀者提供
過年前到除夕當天，彰化民眾垃圾排出量大，常看到垃圾車在溪洲焚化爐排隊的畫面。圖／讀者提供

農曆春節將至，鄉鎮市清潔隊規劃年節前與過年期間清運垃圾時間與方式，因過年前民眾大掃除會有大量垃圾排出，清潔隊為避免車輛每年到焚化爐排隊倒垃圾的噩夢，彰化各公所近年已有相關因應，除了錯開其他清潔隊前往溪州焚化爐的車潮時間，也有公所因大型轉運車不夠，在過年期間額外租用大車，讓大小垃圾車雙軌作業。

彰化市百萬人口大縣，家戶垃圾送往溪州焚化爐，清潔隊評估每年在過年前2周垃圾量倍增，彰化市公所向來先由小型垃圾車沿線收完家戶垃圾後載到轉運站，再由大型轉運車運送到溪州焚化爐，彰化市人口最多，即便有3輛35噸的轉運車，過年前也共約需跑12到15趟次，處理量相當大。

彰化市清潔隊指出，評估南彰多數鄉鎮都是早上垃圾收到下午後車輛才進廠，因此選擇轉運車上午到溪州焚化爐倒垃圾，可錯開車潮，除夕當天因各鄉鎮載運量仍大，排隊恐怕從下午延續到晚上，通常就選擇早上收完垃圾後部分暫置，等到過年後段時間再載去焚化爐。

員林清潔隊也有1輛抵3輛垃圾車的大型轉運車，除夕當天則規劃從下午收到晚上8點，晚上接著到溪州焚化爐排隊，除夕夜忙到最後一刻。

不過，仍有不少鄉鎮沒有大型轉運車，時常須收完一車垃圾就去焚化廠，若大排長龍，來來回回影響到民眾倒垃圾，花壇鄉雖有兩輛轉運車，一輛約可載8、9噸垃圾，空間有限，花壇清潔隊說，去年一輛轉運車在溪州焚化爐附近故障，還找人到廠維修，耗費不少時間，除夕當晚忙到10點才休息，今年特別加強車輛維修保養，過年前再租用一輛轉運車，3輛一起作業，才不會出現居民在家等、清潔車也在溪州焚化爐外等的窘境。

彰化縣府環保局長江培根說，因應過年期間大量垃圾目前先控制溪州焚化爐垃圾進場量，將儲坑量降下來才有調配空間，也建議民眾垃圾排出時間不要過度集中，可以提早大掃除，減輕焚化爐的負擔。

焚化爐 垃圾車 車潮

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