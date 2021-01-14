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彰化聖王廟修復今開工 大幅整修廟殿院埕及牆體

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
國定古蹟彰化聖王廟修復工程今天開工，針對廟殿院埕及牆體進行大幅整修，預定1年完工。記者劉明岩／攝影
國定古蹟彰化聖王廟修復工程今天開工，針對廟殿院埕及牆體進行大幅整修，預定1年完工。記者劉明岩／攝影

國定古蹟彰化聖王廟修復工程今天開工，針對廟殿院埕及牆體進行大幅整修，預定1年完工；至於具有文資研究價值6扇門神彩繪由於具有文資研究價值，加上地方對於保存修復方式意見不一，決定脫離此次整體修復工程，單獨進行，但為防止彩繪圖層持續裂損，將先進行進行加固保護。

彰化市擁有全台最多古蹟公所的鄉鎮市，為加強寺廟古蹟管理修繕工作，經陸續提報聖王廟、元清觀、西門福德祠、南瑤宮修復工程計畫，去年1月文化部核定聖王廟、元清觀修復案，工程經費分別為1300萬餘元、450萬餘元，均由文化部補助70%、縣府補助7.5%、市公所自籌22.5%。

市公所指出，除了聖王廟、元清觀、西門福德祠外，南瑤宮修復工程規畫設計也已通過縣府審查，總工程經費近9000萬元，市公所向中央爭取補助，至於南瑤宮正殿屋頂龍鳳剪粘被颱雨豪雨沖毀，已委請傳統匠師施工修復中，預定農曆過年前完工。

彰化聖王廟位在彰化市中華路239巷內，又稱威惠宮，建於乾隆26年(1761)縣城西門附近，主祀開漳聖王陳元光；廟體曾於嘉慶、咸豐、日本大正年間陸續修建，為三進二院的建築格局，三川殿前有一座八字牆，左青龍右白虎的青斗石雕，雕工精緻，現為國定古蹟，由市公所管理。

聖王廟殿院埕及牆體有龜裂及剝裂等現象，今天上午舉辦整修開工儀式，由副縣長洪榮章、管理人彰化市長林世賢、文化部人員等人主持，共同上香祈求開漳聖王庇佑施工順利。

聖王廟管理人市長林世賢說，聖王廟已近30年未大幅整修，此次修復範圍涵蓋整座廟殿院埕及牆體、附屬空間等，先前的工程規劃設計歷經多次文資審查修正才通過，堪稱完備，希望承包商確實依規畫設計書圖審慎施工，力求老廟形貌保存、文化資產美學重現、延續古蹟生命力，並以古蹟帶動觀光。

副縣長洪榮章代表縣長王惠美致詞表示，彰化縣政府雖然財政不寬裕，仍然十分重視古蹟的維護保存及管理，此次也補助聖王廟修復經費，由後續的南瑤宮整修經費更加龐大，希望文化部能再提高補助比例，減輕地方負擔。

國定古蹟彰化聖王廟修復工程今天開工，針對廟殿院埕及牆體進行大幅整修，預定1年完工。記者劉明岩／攝影
國定古蹟彰化聖王廟修復工程今天開工，針對廟殿院埕及牆體進行大幅整修，預定1年完工。記者劉明岩／攝影
國定古蹟彰化聖王廟修復工程今天開工，由彰化縣副縣長洪榮章（左）及彰化市長林世賢（右）等人共同主持，針對廟殿院埕及牆體進行大幅整修，預定1年完工。記者劉明岩／攝影
國定古蹟彰化聖王廟修復工程今天開工，由彰化縣副縣長洪榮章（左）及彰化市長林世賢（右）等人共同主持，針對廟殿院埕及牆體進行大幅整修，預定1年完工。記者劉明岩／攝影
國定古蹟彰化聖王廟修復工程今天開工，針對廟殿院埕及牆體進行大幅整修，不過，具有文資研究價值6扇門神彩繪，因地方對於保存修復方式意見不一，決定脫離此次整體修復工程，單獨進行。記者劉明岩／攝影
國定古蹟彰化聖王廟修復工程今天開工，針對廟殿院埕及牆體進行大幅整修，不過，具有文資研究價值6扇門神彩繪，因地方對於保存修復方式意見不一，決定脫離此次整體修復工程，單獨進行。記者劉明岩／攝影
國定古蹟彰化聖王廟修復工程今天開工，針對廟殿院埕及牆體進行大幅整修，預定1年完工。記者劉明岩／攝影
國定古蹟彰化聖王廟修復工程今天開工，針對廟殿院埕及牆體進行大幅整修，預定1年完工。記者劉明岩／攝影
國定古蹟彰化聖王廟修復工程今天開工，針對廟殿院埕及牆體進行大幅整修，不過，具有文資研究價值6扇門神彩繪，因地方對於保存修復方式意見不一，決定脫離此次整體修復工程，單獨進行。記者劉明岩／攝影
國定古蹟彰化聖王廟修復工程今天開工，針對廟殿院埕及牆體進行大幅整修，不過，具有文資研究價值6扇門神彩繪，因地方對於保存修復方式意見不一，決定脫離此次整體修復工程，單獨進行。記者劉明岩／攝影

修復 國定古蹟 南瑤宮

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