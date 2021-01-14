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家鄉盛產養生農產品「芝麻」 芳苑國中學生看見桃花源

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑國中學生觀察研磨黑芝麻醬的過程。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑國中學生觀察研磨黑芝麻醬的過程。記者簡慧珍／攝影

偏鄉學校連結在地特色產業作為教學資源，芳苑國中學生到學校附近的油籽學堂，認識家鄉產業和品嘗芝麻產品，體驗製作黑芝麻醬，人人開心帶回一罐黑芝麻醬跟家人分享。

芳苑國中校長黃天助今天表示，教育部照顧和補助偏鄉109學年度活化課程與教學計畫－子計畫四：協助偏遠地區學校發展學生多元試探活動，偏鄉學校的學生人數少，較容易順利推動，芳苑國中學生社團到在地特色企業上課就是教育部「攜手桃花源」計畫，學生認識家長的工作、家鄉產業，可思考未來的工作方向。

芝麻是芳苑、大城、竹塘三鄉的主要農作物，芳苑鄉新建美興業公司生產麻油、花生油，今年5月間「油籽學堂」開張，常有機關團體和學校參觀，芳苑國中學生走路就能到達，學期期末把油籽學堂當作桃花源，享食社、科學玩藝社的師生40多人體驗芝麻產品的美味。

董事長陳煥明、總經理粘瑜宸解說黑芝麻的生態，因種植不易，農民很珍惜收穫，人工拍打曬乾的芝麻梗讓黑芝麻粒掉在紙上。他們要學生觀察芝麻梗、芝麻莢，看到細細芝麻粒，感受農民的辛苦。

油籽學堂課程美好時光來臨，招待師生吃小美冰淇淋灑黑芝麻粉，味道與芝麻冰淇淋不同，入口無糖黑芝麻細粉氣味芬芳，接著喝黑芝麻豆漿，也是芝麻粉攪拌溫豆漿，別有一番風味，雖然天氣冷，但師生仍吃得精光。

壓軸課程是製作黑芝麻醬，小巧機器搬上桌，啟動後倒入麻醬粉，不必加水即流出濃稠芝麻醬，學生拿空瓶，瓶底不停輕碰桌面，芝麻醬均勻注滿瓶子，人手一瓶帶回家。陳姓學生表示，第一次參觀和製作芝麻醬，覺得很新鮮，如果工廠都能發展特色，一定可以帶動觀光繁榮家鄉。

偏鄉學校 教育部 農民

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