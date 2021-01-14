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抓南崗工業區工廠空汙 南投環保局新設辨識煙霧監視器

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
為了加強南崗工業區空汙排放，南投縣環保局新設煙霧自動辨識功能監視器。記者江良誠／攝影
為了加強南崗工業區空汙排放，南投縣環保局新設煙霧自動辨識功能監視器。記者江良誠／攝影

南投縣環保局為降低工廠排放黑煙，在南崗工業區內新設煙霧自動辨識功能監視器，將全天候監控工廠煙囪排煙狀況，當發現工廠異常排放時，將會發出警報通知稽查人員，進廠稽查要求改善，如果違規情節重大將告發處分。

環保局長方信雄表示，考量稽查人力有限，除在工業區制高點設置可涵蓋8成工業區範圍的監視器之外，今年增設具煙霧自動辨識功能監視器，運用影像處理與分析技術提供智慧輔助稽查，協助判斷舉證，可有效判斷污染排放源及排放事實。

環保局呼籲，工廠應設置足以有效處理空氣汙染物之防制設備外，更需定期保養維護防制設備，確保其能正常運作，達到實際污染防制功效，降低空氣污染物異常排放情形。

環保局仍會加強工業區稽查作業，配合科技技術提升運用，輔助環保局更全面有效監控工作，降低業者偷排濃煙情形，持續為空氣品質把關。

監視器 空氣品質

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